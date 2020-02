“No pudimos hacernos cargo del partido”, aseguró el “Ruso” Rodríguez

05/02/2020 - 01:09 Deportivo

Central Córdoba tiene por delante un partido complicado cuando el viernes visite a Aldosivi, en Mar del Plata, en un encuentro clave por la permanencia en la Superliga, pero al arquero “ferroviario” Diego Rodríguez, todavía le perdura el lamento por el partido que se perdió en el Monumental, asegurando que la expulsión del defensor “millonario”, Paulo Díaz, los terminó complicando porque tenían estudiada otra estrategia, pero también afirmó que nunca pudieron hacerse cargo del partido.

El “Ruso” también dijo que el próximo partido no es determinante por la permanencia, pero sí importante por el fixture del cierre de la Superliga.

“Sabemos que no hicimos un buen partido. Fuimos con una idea y la expulsión del jugador de River nos desvirtuó lo que nosotros pensábamos hacer en la cancha. No pudimos hacernos cargo como deberíamos haber hecho en el partido. Tomar las riendas e ir a buscarlo, pero ellos son un gran equipo”, fueron las primeras apreciaciones de Diego Rodríguez, en la conferencia de prensa ofrecida antes del entrenamiento.

“No encontramos la razones de por qué no pudimos. Entonces, hay cosas por corregir y eso lo tenemos que trabajar”, extendió el ex Independiente.

“Si vamos a la lógica era un partido perdible, pero como se dio el mismo quedamos con bronca. Más allá del resultado tenemos la bronca interna del cómo pasó. No debemos enfocarnos en la tabla del promedio, si no nos volvemos locos. Depende de nosotros y eso nos llevará a alejarnos”, añadió en su explicación.

Aldosivi

El “Russo” también se refirió al compromiso que sostendrán el viernes ante el “Tiburón” y anticipó que será un partido difícil, pero que no es determinante.

“Es un rival duro que se hace fuerte de local. Se la puede tomar como una final o no. Porque si ganamos ese partido y después perdemos todos, no sería una final. Son tres puntos importantes, sobre todo para la parte anímica. Para motivarnos a nosotros y darle un golpe duro al rival. Esto es muy largo y todavía no se define nada”.

El ex Rosario Central y Defensa y Justicia, también describió la forma de juego que propone Aldosivi.

“Es un equipo que en el cierre del semestre pasado y en el arranque de este demostró un cambio con la llegada del nuevo entrenador. Nosotros debemos ir pensando en nuestro partido. Obviamente, trataremos de neutralizar las virtudes de ellos, pero tenemos que hacer lo nuestro y tenemos con qué y hacer el juego que nos convenga”.

El “Ruso” reveló que no está pendiente de los resultados de los rivales directos por la permanencia, porque puede ser desgastante.

“En lo personal trato de no estar pendiente del minuto a minuto de los rivales directos, porque me tocó pelear instancias decisivas como éstas y lo terminas sufriendo y te desgasta al momento de jugar”.

Por último se refirió al cierre de la Superliga, con un fixture complicado.

“Tenemos que ir partido a partido. Se nota que la gente está esperando el partido con Boca. Te lo hacen notar en la calle, pero nosotros tenemos que tomar dimensión de lo importante que es el partido del viernes. Después hay rivales difíciles. A todos se los puede ganar”, cerró. l