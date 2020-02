Jonathan Galván: “Es un partido importante por la lucha en la que estamos”

05/02/2020 - 01:11 Deportivo

El defensor Jonathan Galván, el último de los refuerzos habló ayer en conferencia de prensa por primera vez como jugador de Central Córdoba y palpitó el duelo que protagonizarán el viernes ante Aldosivi de Mar del Plata y anticipó que será un partido clave en la pelea por la permanencia en la Superliga Argentina de Fútbol.

“Los chicos me recibieron muy bien. Antes del entrenamiento de ayer (por el lunes), ya había estado en el hotel el sábado antes del partido ante River para conocer al plantel. Tuve una pequeña charla con el cuerpo técnico”, fueron sus primeros testimonios.

El defensor palpitó el duelo del viernes en Mar del Plata.

“Es un partido sumamente importante. Por la lucha en la que estamos. Ellos tuvieron un buen comienzo. Será una final y la tenemos que tomar como tal. No es determinante, pero a la larga puede ser importante sumar puntos. Puede que sea ajustado en el tema de la presión. Es un equipo dinámico”, anticipó.

Con la suspención de Nani y la lesión de Salomón, Galván podría jugar como titular y aseguró que esta apto para hacerlo.

“Estoy a disposición del entrenador. Si el me necesita estoy para jugar. Realicé una buena pretemporada con Argentinos Juniors, no me perdí ningún entrenamiento. Estoy bien desde lo físico”, describió.

Pero aclaró que no será un partido más para él, por su pasado en el “Tiburón”.

“Aldosivi es como mi casa. Después de estar once años en ese club lo siento de esa manera. Es un club que me brindó la posibilidad de ser un jugador profesional y me formó como persona”, relató.

Consultado sobre cómo será para él, pasar de pelear por el campeonato a luchar por la permanencia, anticipó que es algo que conoce bien.

“Antes de venir lo pensé a eso de pelear por la permanencia. Me gustó el desafío. Venía de otra situación como la de pelear el torneo con Argentinos Juniors. La presión es la misma en busca de los objetivos, pero pelear por el descenso es diferente. Uno se juega muchas cosas si pierde la categoría. Me tocó muchas veces, en el mismo Argentinos cuando llegué el año pasado, el equipo estaba último y por suerte se levantó. También estuve en situaciones similares en Aldosivi. Estoy confiado que Central Córdoba puede hacer lo mismo”, finalizó el defensor ex Argentinos Juniors. l