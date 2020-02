Fernando Echenique es el juez designado para el “Ferro”

05/02/2020 - 01:20 Deportivo

La 19ª fecha de la Superliga tendrá a Central Córdoba de visita a Aldosivi este viernes, con arbitraje de Fernando Echenique a las 19.

Este es el programa: viernes 7, 21.10, Argentinos vs. Lanús, Fernando Rapallini. Sábado: 17.35, Def. y Justicia vs. Colón, Pablo Echavarría; 17.35, Gimnasia vs. Patronato, Néstor Pitana; 19.40, Newell’s vs. Estudiantes, Diego Abal; 19.40, Banfield vs. Rosario, Andrés Merlos; 21.45, Boca vs. Atlético Tucumán, Mauro Vigliano. Domingo: 17.35, San Lorenzo vs. Vélez, Nicolás Lamolina;19.40, Racing vs. Independiente, Loustau; 21.45, Unión vs. River, Facundo Tello. Lunes, 19, Arsenal vs. Talleres, D. Herrera; 21.10, Godoy vs. Huracán, N. Arasal