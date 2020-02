Sebastián González: “Construir dentro de la victoria es mejor para todo el grupo”

05/02/2020 - 01:44 Deportivo

Sebastián González tiene en claro que Quimsa es un equipo en construcción, al margen del buen momento que atraviesa en la Liga Nacional, con una racha de siete victorias consecutivas para afianzarse al tope de las posiciones.

“Estamos pasando un buen momento como equipo. Tenemos cosas que estamos haciendo muy bien y otras por mejorar. Construir dentro de la victoria es mejor para todo el grupo”, comentó el entrenador cordobés en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL

Consultado por el funcionamiento de su equipo en el triunfo ante Argentino de Junín, explicó: “Ofensivamente fluyó el juego. Atacamos muy bien individidualmente y también contra zona, encontramos espacios. Ellos en un momento nos dieron el tiro de tres puntos y nosotros buscamos otras variantes. Lo venimos haciendo bien. Y la defensa por momentos fue buena, lo cual nos permitió correr bastante y por momento, cuando erramos muchos puntos de contraataque, permitimos que ellos nos corran. Esa sería la parte que no hicimos tan bien en el equilibrio defensivo”.

El defensivo se ha convertido en un aspecto por mejorar, más aún luego de recibir 102 puntos de Peñarol y 92 de Argentino de Junín.

“En el primer tiempo sólo nos habían convertido 38, lo llevábamos bastante bien. Después, 27 en el tercer cuarto y 27 en el último cuarto, con el partido ya abierto. Nos relajamos, cosa que no tiene que pasar, pero nuestra defensa no fue tan buena como el momento de quiebre de juego. Seguro que tenemos que ser más constantes. Como equipo estamos trabajando en eso, pero esta vez fue irregular. En un momento lo hicimos muy bien y después nos complicaron, sobre todo atacandonos con muchos goles en los primeros 10 segundos que no los queremos permitir”, señaló convencido.

Sebastián González habló también de la inclusión de Tavario Miller como titular en lugar de Ismael Romero. “Ismael estaba con una sobrecarga lumbar y Tavario está rindiendo mucho. Son opciones que uno va buscando y viendo cómo combina cada jugador con otros, porque por ahí la rotación es con los mismos. Queríamos probar en eso, aparte de la sobrecarga de Ismael, que había que tratar de sacarle los minutos”, comentó.

Luego, se mostró reconfortado por la fortaleza anímica de su equipo, tras la final del Súper 20. “Después de perder la final, en el mismo Comodoro Rivadavia contra un rival que ha estado entre los cuatro tanto en el Súper 20 como en la Liga y en una cancha no había perdido nunca, hacer un buen juego y ganar fue demostrarlo eso. Nos duele perder una final, pero tenemos que mejorar algunas cosas y dejar esa herida abierta cosa que cuando lo enfrentemos de vuelta podamos hacerlo mejor y quedarnos con los juegos, ya que tenemos un cruce con San Lorenzo y sabemos del potencial que tiene”, indicó.

Por último, confirmó que esta tarde volverán al trabajo de cara al partido del domingo ante Platense, en el Ciudad.

“Vamos a tener dos o tres prácticas antes de preparar el juego, que nos va a venir bien para ir agregando algunas cosas y poder mejorar en algunos aspectos como los que hablábamos”, concluyó. l