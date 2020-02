Ráfaga trae su energía y canciones a Sumampa

05/02/2020 - 21:28 Pura Vida

Ráfaga arrancó el 2020 a pleno. Recién llegados de Bolivia, donde realizaron una importante gira junto a Mariana Seoane (actriz- cantante mexicana mundialmente reconocida) con quien lanzaron el estreno internacional del hit “Una Cerveza” colocándolo en el gusto del público en plataformas digitales y alcanzando 45 millones de visitas en YouTube. Además este hit de la banda es un clásico del verano europeo. “Una Cerveza” y la catarata de éxitos, entre ellos “Gato”, que grabaron con Jimena Barón, que acompaña a la banda de hace más de 23 años formarán parte de los principales shows que realizará en Argentina en el mes de febrero. Con todos estos hits llegará este sábado 8 para actuar en el Festival de la Canción Popular Sumampa 2020.

Ariel Puchetta, líder del conjunto, habló en exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué representó para vos volver a Ráfaga?

Nunca imaginé que iba a regresar al grupo. Nunca lo había pensado, pero desde el momento que me lo proponen fue automático el haber dicho que sí. Y todo fue por una cuestión sentimental, por todas las cosas hermosas que me había pasado con Ráfaga. Este reencuentro fue muy lindo, muy positivo. Volví al Ráfaga de antes y, la verdad, me siento recontra cómodo. Me siento muy bien con la banda. Todos coincidieron en que es un hecho positivo mi llegada a Ráfaga. Para mí es positivo porque fue volver al lugar en donde nací artísticamente. Y para Ráfaga le sumo mi experiencia que tuve tantos años fuera de la banda.

Con este regreso, por parafrasear el primer álbum, Ráfaga si gue soplando fuerte.

Gracias a Dios, seguimos. Hace poco regresamos de las vacaciones y ya empezamos a trabajar duro en los shows. Seguramente, a fines de febrero volveremos al estudio para grabar más canciones que formarán parte del nuevo disco que estamos preparando. Vamos a ver qué surge de estas canciones, que son de nuestra autoría, ya que uno le pone todo, pero el que decide es el público.

¿De qué hablan esas canciones nuevas?

La idea es hacer algo variado. Nosotros vivimos un momento en el que estamos entre medio de los seguidores de nuestra edad que ya nos aceptaron, nos quieren, nos adoran y nunca nos dejan de escuchar, y la juventud que se ha sumado, sobre todo, por la canción “Una cerveza”. Queremos hacer un disco en donde esté el estilo neto de Ráfaga y cosas nuevas. Las letras, siempre, hablan de amor y desamor. Pero, para el nuevo disco, vamos a utilizar palabras más actuales, vamos a adaptar el lenguaje. La composición de ahora es diferente a la de antes.

A la hora de componer ¿tienen presente todas estas cuestiones de género y de reivindicación de derechos que ha tenido la mujer en estos últimos tiempos?

Siempre tenemos en cuenta. Los tiempos cambiaron y uno se adapta a los vientos que corren. Cada vez que componemos, siempre, analizamos la letra para ver si no hay nada ofensivo para nadie. Antes de mi llegada, mis compañeros habían grabado el tema “Tonta”, de Comanche. Muchas veces lo conversamos. Particularmente, digo que es una canción conocida y que no ofende a la mujer sino que habla de algo muy inocente.

¿La salida de Rodrigo Tapari desequilibró al grupo y tu regreso a Ráfaga equilibró toda la proyección que está teniendo el grupo?

Yo creo que sí porque, obviamente, no lo sabían ni ellos ni yo. En el momento en que se va Rodrigo yo estaba en un muy buen momento artístico. Al tomar Rodrigo la decisión de irse, Ráfaga como que quedaba sin saber qué hacer. A mi incorporación se sumó también Mauricio, un ex integrante de Ráfaga. Mauri tiene mucha energía positiva. Entonces, entramos los dos con aire nuevo y ya conociéndonos. Eso equilibró un montón en lo que refiere al espectáculo, al show. Esto ha sido una inyección anímica muy linda para el grupo. Nos sentimos orgulloso de esto con Mauri.

Grabaron con Jimena Barón, con una artista asturiana y con dos influencers

En sus 23 años de carrera, Ráfaga ha recibido innumerables distinciones y el regreso de Ariel Puchetta por todo lo alto hizo cosechar más éxitos. Colmó el Teatro Opera en mayo 2018 y desde entonces no pararon de girar presentando su más reciente trabajo discográfico ‘Ráfaga: El regreso’ con la voz de Puchetta, ya disponible en todas las plataformas figitales.

En paralelo a su disco “El Regreso”, Ráfaga participó de varios feats en los últimos meses: al exitoso “Una Cerveza” junto a Mariana Seoane, le siguieron “Gato” junto a Jimena Baron, otro con la famosa artista asturiana Beatriz y su acordeón titulado “Es problema mío” con muy buena aceptación en Europa. Por último salieron con el cumbia trap de “Lento”, junto a las influencers Renata Toscano y Lady Ant.

Ráfaga es una de las pocas bandas nacionales que pueden jactarse del éxito internacional Sus trabajos taquilleros los han llevado a ser requeridos no sólo en América (Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Usa y Canadá) sino en países como España, Rumania, Suecia, Italia, Suiza, Inglaterra llegando hasta Australia. Recaudaron decenas de discos de oro y platino, recitales multitudinarios, premios internacionales, colocar varios hits en el top ten del gusto popular

Sus canciones ‘Luna y tu’, ‘Mentirosa’, ‘Maldito Corazón’, ‘Ráfaga de Amor’ y ‘Una Cerveza’, se han posicionado entre las mejores 30 canciones de las plataformas digitales.

Sus integrantes son Ariel Puchetta, Raúl Rosales, Mauricio Juárez, Ulises Piñeyro, Juan Carlos Fusco, Marcelo Rodríguez, Omar Morel, Damián Morel, Edgardo Chazarreta, Germán Damelio y Lautaro Norman Jordan Cariboni.l