Oscar: aclaran el “error” sobre la supuesta revelación de los ganadores

05/02/2020 - 21:36 Pura Vida

La Academia de Hollywood aclaró que el mensaje publicado en su cuenta de Twitter en la que aparecían los nombres de los ganadores de la estatuilla en la ceremonia que se realizará este domingo, provenía de un usuario particular. La confusión se produjo cuando la Academia invitó a los seguidores a publicar sus pronósticos para el domingo y uno de esos mensajes apareció en la cuenta oficial de la Academia bajo el título “Mis predicciones para los Oscar”, por lo que se interpretó que se trataba de la filtración de la planilla con los vencedores en los rubros más importantes.

“Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones para los Oscar. ¡Un montón de ustedes lo han hecho! Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de sus predicciones pareciera que venían de nuestra cuenta. No lo eran. Este error ha sido resuelto. Revelaremos nuestras elecciones el domingo”, aclaró la Academia en un nuevo tuit.

Las dudas se aclararon definitivamente cuando se dio a conocer que la votación de los miembros de la organización que determinan a los ganadores cerraba este martes, es decir, luego de que tomara estado público ese mensaje erróneo.

No hay quien le pise el poncho al “Guasón” de Joaquin Phoenix

Ningún favorito logra más unanimidad que Joaquin Phoenix, por su composición de “Guasón”, para alzarse con una estatuilla dorada en la 92ª edición de los Premios Oscar, a pesar de que como Mejor Actor compite en una categoría que este año presenta performances brillantes, como el caso de Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), Leonardo DiCaprio (“Había una vez en Hollywood) o Adam Driver (“Historia de un matrimonio”).

El actor, que ya fuera nominado en otras tres ocasiones (“Gladiador” en 2001 para actor secundario; “Johnny & June: pasión y locura” en 2006 y “The Master” en 2012, las dos últimas como actor protagónico), viene arrasando con los premios previos a los de la Academia, que muchas veces preanuncian el resultado de los Oscar.

Su composición a carne viva de uno de los personajes más oscuros del cómic norteamericano, creado en 1940 por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, y que incorpora rasgos psicopáticos con un humor enfermo y ciego ante la crueldad parecen marcarle el camino a Phoenix a su primer Oscar.

Francisco podría otorgarle un Oscar al genial intérprete Jonathan Pryce

El actor galés Jonathan Pryce aspira también al Oscar por su trabajo en la producción de Netflix “Los dos papas”, en la que compone al argentino Jorge Bergoglio -el segundo argentino de fama mundial que interpreta después del Perón para la “Evita” de Alan Parker-, en una filmación que lo trajo nuevamente a Buenos Aires. “No podía decir que no a este Papa. Aún sin ser católico he tenido conciencia acerca de los papas, y éste fue el primero que me gustó lo que decía, y no como el líder de la Iglesia, sino como un líder mundial”, dijo Pryce acerca de lo que lo atrajo de este papel en charla con Télam en Buenos Aires.

Además hay otro peso pesado en la competencia de la categoría: Leonardo DiCaprio, que arriba a esta instancia por su trabajo en “Había una vez en Hollywood”.

En el filme del creador de Tarantino compone una vieja leyenda del cine del Lejano Oeste de Hollywood en decadencia y que busca volver a las marquesinas.l