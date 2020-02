Coleoni y el choque ante Aldosivi: “Es un partido de mil quinientos puntos”

06/02/2020 - 06:44 Deportivo

Central Córdoba quiere recomponerse lo antes posible después de la derrota sufrida ante River Plate en la fecha pasada. Ahora tiene la chance de hacerlo mañana cuando enfrente a Aldosivi de Mar del Plata, en el partido que abrirá la decimonovena fecha de la Superliga Argentina.

El “Tiburón” es un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría. Y al mirar el complicado fixture del final, Central Córdoba está casi obligado a traerse algo del Minella.

Así lo entiende el propio entrenador ferroviario, quien a modo de broma manifestó que es un partido de mil quinientos puntos, parafraseando lo que Maradona declaró cuando su Gimnasia se enfrentó ante Huracán.

“Es un partido de mil quinientos puntos. Si Maradona dijo que ellos jugaban un partido por tres mil puntos, nosotros jugamos la mitad junto con Aldosivi”, manifestó el “Sapo” Coleoni en diálogo con el programa “Como te va”, por radio Del Plata.

“Vamos partido a partido. Planificando de acuerdo al rival, pero es cierto que tenemos que sumar puntos más por el rival que por los partidos que nos faltan”, aseguró Coleoni haciendo referencia al cierre de la Superliga, donde Central Córdoba debe recibir a Boca y visitar a Independiente, entro otros.

Coleoni también habló sobre el rival y reconoció que será complicado.

“Gustavo Hoyos le cambió la cara a ese equipo. Encontraron firmeza y presionan alto proponiendo intensidad. Vamos a tratar de complicarlos. Saldremos a proponer nuestra idea como lo hacemos siempre”, remarcó.

Coleoni también fue consultado sobre la derrota ante River y volvió a explicar que los complicó jugar con un hombre de más.

“Es increíble, pero lo peor que nos pudo pasar es que le expulsen uno a ellos. Estábamos bien y ese primer tiempo era un empate. Creo que jugamos los mejores veinte minutos tácticamente. Sabíamos bien lo que teníamos que hacer, pero cuando ellos se quedaron con uno menos, se tiraron atrás y armaron una línea de cuatro. Hacen un 4-3-2 y nos quedamos sin espacios para atacar con las diagonales. La resolución de River fue mejor que la de nosotros, como nunca nos pasó. Ellos tuvieron la jerarquía en sus delanteros que entre ellos dos se encargaron de generar peligro. Lo ganaron bien, pero me quedé con bronca porque no tuvimos un plan B. Estábamos preparados para atacar a un equipo de once contra once y cuando tuvimos que ser protagonistas no pudimos. No logramos ponernos el saco de dueño”, recordó.

En cuanto a lo futbolístico, Coleoni entrenó en la semana a puertas cerradas y no dio indicios sobre el equipo titular que planea presentar. Una cosa es segura. No podrá contar con sus marcadores centrales porque Nani está suspendido y Salomón lesionado. Vera Oviedo esa una fija, pero falta definir si compartirá dupla con Francisco Manenti o Jonathan Galván. Tampoco contará con el suspendido Núñez y su reemplazante es una incógnita. Podría optar por devolverle la titularidad a Joao Rodríguez o bien contar con Cristian Chávez, por primera vez desde el inicio.

También podrías salir del equipo Cure y que Rodríguez ocupe esa posición para que Chávez entre en el lugar de Núñez. El DT lo definiría hoy o bien el día mismo del partido.

Viajaron 23 futbolistas

El plantel profesional de Central Córdoba viajó ayer por la noche vía aérea con destino a la Capital Federal, donde pasó la noche y hoy por la mañana entrenará allí para continuar su ruta a Mar del Plata por la tarde. En ese sentido, el “Sapo” convocó a 23 jugadores y la nómina está compuesta por los arqueros Diego Rodríguez y Cavallotti; los defensas Vera Oviedo, Galván, Jonathan Bay, Quilez, Díaz y Manenti. Los volantes Meli, Galeano, Joao Rodríguez, Vega, Gallucci, Cristaldo y Alzugaray. Junto a los delanteros Miracco, Chávez, Cure y Jonathan Herrera.l