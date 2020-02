VIDEO | Racing e Independiente palpitan el clásico de Avellaneda

06/02/2020 - 17:47 Deportivo

Este jueves, Racing - Independiente palpitaron la edición Nº 193 del clásico de Avellaneda.

“Es una semana bastante distinta, fuera del día a día. Se siente distinto en la calle, en los hinchas. El clásico es especial y nos estamos preparando para ser protagonistas”, destacó Matías Rojas.

“Siempre queremos ganar el clásico, no hay otro objetivo. Lo exige la gente, la camiseta, el escudo y la historia de Independiente. Aunque en el fútbol pueden pasar muchas cosas, vamos a hacer todo lo posible por llevarnos los tres puntos”, sentenció Fabricio Bustos.

El defensor de Independiente agregó: “obvio que es una semana especial. Es un partido que al hincha le gusta jugarlo y ganarlo. Y los jugadores nos preparamos distinto porque lo queremos jugar y ganar. Tenemos muy claro que es un clásico especial y cada uno va a cumplir su responsabilidad y dar el 100 por ciento. Tenemos que hacer un partido muy inteligente”.

Sobre su posición en la cancha, Rojas respondió: “no tengo preferencias, uno siempre quiere ser parte del show dentro de la cancha y tratar de dar lo mejor”. Detalló: “mi responsabilidad pasa por el sistema de juego del equipo y dentro de la cancha voy decidiendo en base al resultado. En gran parte me siento responsable de la parte ofensiva y trato de agarrar y tener contacto con la pelota para ayudar a que el equipo encuentre juego”.

El nombre de Sebastián Beccacece, de reciente paso por Independiente y ahora en Racing, surgió en la conferencia de prensa. Y a Rojas no le gustó nada cuando un periodista le preguntó si una derrota en el clásico del domingo podría acortar el ciclo del técnico. “¿Si se juega el puesto?”, disparó firme y molesto el volante paraguayo. “Está con nosotros hace un mes. Venimos trabajando muy bien en el día a día. Solamente nos hicieron dos goles, por errores nuestros, en dos partidos. Ahora se viene el clásico y como siempre es un partido donde se sale a ganar”.

Rojas tuvo autocrítica: “uno de esos partidos que no se pudo ganar fue por un error individual mío. Siempre quiero jugar y esta vez me tocó una mala pasada. Pero estoy tranquilo, lo conversé con Sebastián y con mi gente”. “En el Cilindro no escuché nunca un silbido o una crítica. Y trato de aislarme de Twitter e Instagram, aunque algo escucharon mis viejos y mi novia. Me tocó ser hincha y lo entiendo. Pero yo soy profesional y serio y me siento tranquilo y sé que dejo todo en la cancha”.

Bustos dijo: “a Beccacece lo tuvimos un paso muy corto. Sabemos que pide mucha intensidad. Seguramente el domingo tomará recaudos para cortarnos nuestro circuito de juego para que no podamos lastimárlos”.

Rojas añadió: “a Sebastián le estoy agradecido, me tocó estar en su fin de ciclo en Defensa y Justicia y ahora en este inicio en Racing. A todos nos transmite mucha confianza por un tema de trabajo. Está muy metido en todo lo que hace. Estoy convencido que las cosas van a ir bien”.