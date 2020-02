Raly Barrionuevo, en la primera gran noche de Sumampa

06/02/2020 - 21:40 Pura Vida

Si hay algo que sobra en Santiago del Estero son las expresiones artísticas y los escenarios adonde pueden conjugar la música, la danza y las tradiciones, como en la 47ª edición del Festival de la Canción Popular, de Sumampa, que se inicia hoy con una grilla que promete la presencia de Raly Barrionuevo, El Polaco, Pastor Luna, Caroso Monge, La Chinitilla y una primera noche de domas.

Precisamente en el escenario de Sumampa, Raly iniciará una serie de presentaciones en Santiago del Estero, en el año en el que celebra un cuarto de siglo de su primer trabajo discográfico.

¿Con qué repertorio llegará el friense al festival? “Hay un lista que armo para no respetarla del todo, me divierte mucho eso y me permite marcar las diferencias con conciertos de otros lugares. Además siempre tengo un momento solo con la guitarra y ahí se genera algo con el público que está afuera de cualquier programación”, dijo recientemente Barrionuevo sobre lo que ofrece en los eventos de verano a los que es convocado.

Para Raly, éste no es un año más en su carrera. Tiene la fuerza de los 25 años que cumple el primer disco que lanzó con los aportes de Peteco Carabajal y el Dúo Coplanacu, sobre lo que reflexionó: “Siento que marcó un norte que trato de no perderlo por más que uno lo pierda cada tanto. Lo que más rescato es esa inocencia del primer disco y que cantaba distinto. Me escucho y me doy ternura aunque no me gusta cómo cantaba en esa época, pero me da admiración también ese jovencito de 19 años que tuvo el desprejuicio de hacer ese disco a partir de ganar un concurso de la ciudad de Córdoba por el que me compraban unos discos”.

Y cuando le preguntaron qué persiste de aquella época, el intérprete señaló rápidamente: “El vínculo con Mariana (hija del sociólogo Tato Iglesias, uno de los impulsores de la Universidad Trashumante con la que Raly colabora regularmente) que fue la mujer que de alguna manera me volvió a parir y por la que empecé a mirar el mundo de otra manera. Cuando hice ‘El principio del final‘ ya hacía un año y pico que estábamos juntos y aunque ya no somos pareja sí seguimos siendo grandes amigos”.

Así como Raly Barrionuevo prepara un gran repertorio para el Festival de Sumampa, Pastor Luna, el referente indiscutido del chamamé, prometió a EL LIBERAL que llevará lo mejor a ese escenario.

“A Sumampa vamos preparados con chacareras, gatos, escondidos, con polcas y, por supuesto con chamamé. Como a ese hermoso festival va gente de todos lados, y nos ve actuar en distintos lugares, vamos a interpretar también algún pasodoble. Vamos a cantar nuestros clásicos y los temas de nuestro nuevo disco”, adelantó.