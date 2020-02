Valentino Rossi podría retirarse en 2021

06/02/2020 - 21:48 Deportivo

A sus 41, el retiro de Valentino Rossi está cerca. Según expresó el mismo, eso podría suceder en 2021.

Yamaha ya anunció que para el año que viene tendrá en el equipo oficial a Maverick Viñales y Fabio Quartararo, por lo que Rossi podría tener un lugar en el equipo satélite.

"La motivación, en mi caso, viene por los resultados. Mi idea es seguir corriendo, pero si los resultados no vienen, será complicado. Por eso decidimos lo que decidimos con Yamaha. Si sigo así es mejor dejar de correr", comentó Rossi.

"Para mí, Petronas sería la mejor opción. Tienen un equipo joven y tienen dinero. Si me siento fuerte, solo cambiarían los colores de la moto. Pero es que para mí es muy importante seguir con la M1", agregó sobre la posibilidad de continuar.

En cuanto a la decisión del equipo Yamaha sobre los pilotos del 2021, Valentino dijo: "El rendimiento de Quartararo lo cambió todo. Lo que no quería era forzar la situación con el equipo oficial y luego no ser competitivo. La decisión me parece bastante lógica, así que no lo veo como una falta de respeto. Ni Viñales ni Quartararo habrían corrido con Petronas porque tenían ofertas de otras fábricas. Soy dueño de mi destino, finalizó".