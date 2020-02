Santiago, en situación de alerta y vigilancia por la aparición de tucuras

07/02/2020 - 03:15 Economía

El Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) colocó a Santiago del Estero en la situación de alerta general por la aparición de tucuras en algunas zonas, pero a su vez llamó a una situación de vigilancia debido a la aparición de focos en provincias vecinas como Córdoba, Catamarca y Salta, a la par de la irrupción de mangas del insecto en la zona fronteriza de Bolivia y Paraguay.

El jefe del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa, Ing. Héctor Emilio Medina, señaló a EL LIBERAL que “lo que está apareciendo en Santiago en los últimos días son algunos brotes de una tucura que no es langosta ni la tucura quebrachera que son las más conocidas, es una tucura de antenas largas que está causando daños en algunas pasturas en particular”.

Si bien destacó que aún no hay una explosión en la aparición de estos insectos, mencionó como preocupante lo que está sucediendo en la región y más al norte del país, lo cual puede derivar en mayores complicaciones.

“Estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Bolivia y Paraguay con algunas mangas de langosta, que si el viento no nos acompaña las podríamos tener en la Argentina”, apuntó. En distintas publicaciones realizadas por Medina en su cuenta de Twitter en la víspera, se observa una inmensa manga de langostas en la zona de Villa Montes, en la frontera entre la Argentina y Bolivia, a la cual aludió el profesional.

Puntualizó que “para lo que es Santiago del Estero, el alerta general es por tucura quebrachera. Pero también estamos siguiendo de cerca lo que está pasando ahora en Córdoba y en Catamarca con los nacimientos del insecto y en Salta donde también hay otro brote. Estamos a la espera mientras se hace vigilancia en Santiago del Estero, porque puede haber poblaciones locales que quedaron de las mangas que atravesaron la provincia el año pasado”.

Destacó que “tenemos nacimientos y detección de quebrachera, pero en lo inmediato no esperamos invasión de langostas en Santiago, aunque hay que seguir de cerca la evolución para estar alerta”.

A su turno, el productor y presidente de la FAAS, José Ferrero, informó que “por ahora la situación está tranquila. Tenemos dos casos de langostas en mi campo donde hicimos una aplicación con turbosopladora y en un campo vecino”. No obstante, marcó su preocupación porque “en este momento hay presencias de mangas importantes en el límite de Salta con Paraguay y Bolivia. En la provincia estamos tranquilos, pero hay mucho nacimiento de tucura que aún no hace daño y quizá eso hace que no se le esté dando la importancia que tiene, porque es fácil combatirla en este momento”. Pero advirtió que “es muy probable que en breve tengamos hechos que creen riesgo y provoquen daños cuando esa tucura se convierta en saltona y comience a comer, porque donde hay pasto lo arrasa y también todo lo que esté por delante”.

Llegaron al sur del país y hay 3 provincias en emergencia

Mediante la resolución 135, el Senasa declaró la emergencia sanitaria en Santa Cruz, Chubut y Río Negro por la aparición de la tucura sapo hasta el 31 de marzo de 2021, con lo cual pidió que se adopten tareas de control, prevención y vigilancia consecuentes a la misma. Entre esas tareas que impulsa el organismo están la denuncia obligatoria, por lo que instó con carácter obligatorio a toda persona responsable o encargada de explotaciones agrícolas y/o ganaderas, autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales, a notificar en forma inmediata y de manera fehaciente el hecho al Senasa.