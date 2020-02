Los cuartos de final serán la atracción

07/02/2020 - 04:52 Deportivo

Mañana se jugarán los cuartos de final de la Liga del Sur.

Boca de Los Flores: La Verdulería vs. Los Pasajeros (33, Incentivo 2), Cioccolani vs. Sara Mañu FC (40, Campeonato). Ciclón de Los Flores: La Loma vs. Calle 14 FC (33, Consuelo), Ac. Pel. Luis vs. Villa Negrita (45, Cam.).

EL LIBERAL: Villa Carolina vs. Gomería Santa Rita (40, Con.), Kiosco Manchita vs. Los Piratas (45, Cam). El Sur 1: La París vs. San Carlos (33, Cam.), La Brown Malagueña vs. La Gaucho (40, Estímulo). El Sur 2: Rep. El Globito vs. Los Mojones (33, Con.), Parque Sur vs. Centinelas Unidos (40, Cam.).

Espíritu Santo: La 59 FC vs. La Pampa (40, I2), Prof. Ed. Física vs. Sp. Araujo (45, Con.). Gimnasia de Maquito: Pritty FC vs. La Pampa (3, Cam.), Villa Yocca vs. La Joya Gramajo (40, I1). Las Heras: Villa Yocca vs. La Pachanga (33, I2), Zanjón vs. Profesores (40, I2).

Los Cardozo: Bº Cáceres vs. Las Heras (33, I1), Arquitectos vs. Necochea (40, Cam.). Los Halcones 1: Villa Las Delicias vs. Club 504 (33, I1), RG Neumáticos vs. Atlético Alianza (40, I2). Los Halcones 2: Kiosco Yoel vs. La Boutique Deportiva (40, E), Palermo vs. Mitre Seniors (45, Con.).

Defensores de Maco: Villa Reconquista vs. Estudiantes de Ulluas (33, Cam.), La Feria vs. Ceferino Namuncura (40, E).

Ocho Hermanos: Sara Mañu FC vs. Gráfica Idearte (33, Cam.), Panificadora Lola vs. Los Santos (40, Con.). Palermo (La Banda): San Martín vs. Rot. Thiago y Zoe (33, Con.), Amigos de La Vida vs. Almirante Brown (45, Con.).

París: La Unión College vs. Aesya (33, Con.), Loreto FC vs. Club 504 (40, Con.). Peñarol de Los Flores: Rep. El Globito vs. Sportivo París (40, I1), Motoshop vs. Bº Cáceres (45, Con.).

San Martín (Vta. Barr.): Súper Kids vs. Kiosco Yoel (33, E), Playa Lorenzo FC vs. Las Heras (40, I2). San Pedro: La Brown vs. Los Monkikis (33, I1), El Porvenir vs. La Pachanga (40, I1).

Santa María: Ac. Pel. Luis vs. Calle 14 FC (33, I1), Zanjón vs. Expreso San Nicolás (45, Cam.). Sara Mañu FC: Uta vs. París FC (33, I2), San Carlos vs. Pritty FC (40, I1). Vélez de Maquito: Sportivo Peñarol vs. Los Cirujas (33, E), Ag. Martín Fierro vs. Bob. Iver Pereyra (40, E). Villa Yocca: La Gaucho vs. Bob. Iver Pereyra (33, Con.), Sportivo Peñarol vs. Expreso Lo Bruno (40, E). Las Monjitas: París FC vs. Villa Antonia (40, E), París FC vs. Sara Mañu FC (45, Cam.). Zanjón 1: Los Fantasmas vs. Zanjón (33, I1), Estudiantes de Ulluas vs. Sportivo Araujo (40, Cam.).