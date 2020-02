El certamen Omar “Pato” Gerez tendrá mañana una atractiva propuesta

07/02/2020 - 04:54 Deportivo

La dirigencia de la Liga Federal programó para mañana una nueva fecha de su Torneo de Verano 2020 denominado Omar “Pato” Gerez.

En esta oportunidad se disputará el cuarto capítulo del certamen reservado para equipos de las categorías C31, C38, C43 y C48.

Los partidos del primer turno comenzarán a las 17, con 30 minutos de tolerancia. Mientras que los del segundo turno se jugarán desde las 18.50, sin tolerancia alguna.

El cronograma de mañana es el que se detalla a continuación:

En Aranda (Clodomira): Casa Maud FC vs. Farmacia Abdala FC (C31) y Taponazo Clodomira FC vs. Agricultores FC (C31). En Agricultores: Antajé FC vs. El Progreso FC (C31) y Estación de Servicio Anabel FC vs. Argentinos Juniors FC (C38).

En Polly Nº 1: Amigos Textiles FC vs. Las Cejas FC (C31) y Filial 23 FC vs. Corralón Anicar FC (C38). En Polly Nº 2: 18.50, Metalúrgica Dorrego FC vs. Ferretería Los Colo FC (C43).

En Luz y Fuerza Nº 1: Banfield FC vs. Escuela 190 “Chango” Cárdenas FC (C38) y Banfield FC vs. C S y Dep. Menéndez FC (C43). En Luz y Fuerza Nº 2: Excursionistas FC vs. Tapiales Las Gemelas FC (C31) y Posnet Santiago FC vs. El Desafío FC (C38). En Copse: Copse FC vs. Moto Full FC (C38) y La Fusión (Gremio-Coca) FC vs. Los Bucky’s FC (C38).

En Filial 23: Caja Apunse FC vs. La Bañadera FC (C38) y La Fusión FC vs. La Católica FC (C31). En El Gringo Nº 1: Piquito FC vs. Loreto FC (C38) y Deportivo Rec. FC vs. Reina Victoria FC (C43). En El Gringo Nº 2: 18.50, Abogados Cat FC vs. La Católica FC (C43). En Cilindro de Cortez: Rivadavia FC vs. La 22 FC (C31) y Amigos de Ramón Gómez FC vs. Isa Instalaciones Sanitarias FC (C31).

En Atsa Nº 2: José Ignacio FC vs. Los Murciélagos FC (C38) y Atsa FC vs. Techos Mendieta FC (C43). En Rivadavia (La Vuelta de la Barranca): Los Amigos FC vs. Siglo XXI (C38) y Gremio Judicial FC vs. La Saavedra FC (C43). En Mamita (Los Cardozo): Veterano de Malvinas FC vs. Profesores Fusión FC (C48) y Salamanca FC vs. Electrónica SD FC (C48).

En Sayago (Los Cardozo): MG Diseños FC vs. Joyería Luciana FC (C31) y Club Saint Germes FC vs. Stilnovo FC (C31). En Independiente (Los Cardozo) Nº 1: El Triángulo FC vs. Roque y Amigos FC (C43) y Cimes FC vs. Iosep FC (C31). En Independiente (Los Cardozo) Nº 2: Macroffice FC vs. Los Lamentos FC (C31) y Macroffice FC vs. Peluquería Nano FC (C38). En La Porteña: Defensa Civil FC vs. Distribuidora Lealcito’s FC (C38) y Nueva Autonomía FC vs. Pasaje San Esteban FC (C43).

Tendrán fecha libre los equipos de Los Gauchos FC (C38) y Red Star FC (C48).