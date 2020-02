07/02/2020 - 11:05 El Cronista

Destino clásico para los argentinos, la ciudad costera ubicada a 170 km de Río de Janeiro guarda sorpresas detrás de sus postales clásicas, como la Rua das Pedras -donde se concentra la movida nocturna- y las tradicionales playas de Geribá, Ferradura, Tartaruga o João Fernandes.

1 - Parque Estadual Costa del Sol

A pesar de sus dimensiones (casi 10.000 hectáreas de extensión) es poco visitado por los turistas internacionales. El parque se expande por los los municipios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema, São Pedro da Aldeia y Armacão dos Buzios con el objetivo de Parque Estadual Costa do Sol, Arraial do Cabo Buzios: playas secretas en el destino favorito de los argentinos en Brasil Buzios, en Brasil, guarda sorpresas detrás de sus postales clásicas. Manglares de piedra, piscinas de piedras volcánicas, reservas naturales y playas vírgenes proteger los remanentes de la Mata Atlántica y los ecosistemas asociados, es decir manglares, lagunas y pantanos.

También es un polo de migración de aves. Cercana a la playa de Ferradurinha está la Pedra do Guardião, desde donde se accede a una seguidilla de monumentos naturales y las piedras volcánicas forman piscinas naturales.

Tras una breve caminata se llega a la Praia dos Amores, recodo inolvidable, pero que requiere de un guía para acceder.

2 - Manglar de piedra

El manglar de Piedra, en Praia da Gorda, en el barrio de Rasa, es otro de los secretos de Buzios. Sólo hay tres manglares iguales en el mundo (uno de Pernambuco y otro en Japón).

La rareza consiste en que los árboles nacen en medio de las rocas y forman un vivero para muchas especies, gracias a una combinación de agua dulce y salada que permite el milagro.

Lo que hace que los manglares de piedra sean tan especiales es el hecho de que no hay ríos que lleven agua dulce a la playa, sino que aquella llega al lugar por el agua de lluvia que se filtra en las montañas rocosas que la bordean. Se requiere de un guía para acceder al lugar.

3- Serra das Emerencias

Aventuras (para todo público) y las mejores vistas de Buzios: parte del Parque Estadual Costa do Sol y uno de los puntos más altos de la ciudad, la Serra das Emerencias concentra vegetación originaria y también animales en peligro de extinción, como la perezosa, el mono tití león dorado y el mono capuchino.

Cactus, bromelias y otros especímenes raros de la mata atlántica convocan con frecuencia a biólogos e investigadores. Para llegar al nivel más alto de la montaña, a 180 metros del nivel del mar, la caminata es ligera por un poco más de tres kilómetros.

Arriba las vistas llegan a la península de Buzios y algunos puntos de la región de los Lagos, como Cabo Frio. También se ofrecen desde allí vuelos de ala delta, para aterrizar en la playa de Tucuns. El acceso a Serra das Emerencias es por la vía que conecta Buzios con Cabo Frio, entrando al barrio de José Gonçalves.

4 - Playas a descubrir

Buzios tiene unas 24 playas habilitadas, algunas semidesiertas. Y cuenta con más de 200 hoteles y posadas.

Para orientar la búsqueda, algunas sugerencias:

* Geribá es la playa ideal para quienes buscan animación y olas para surfear, incluso clases de surf para todas las edades

* José Gonçalves es perfecta para quienes quieren aislarse del mundo en una playa sin kioscos ni vendedores ambulantes

* Azeda-Azedinha y Ferradura-Ferradurinha son las mejores para familias con niños; para llegar a Azeda existe la posibilidad de ir en barco-taxi y disfrutar del avistaje de tortugas marinas

* Manguinhos también es muy familiar, pero más tranquila y despoblada

* João Fernandes es la preferida de los argentinos, con aguas calmas y arena concurrida

El centro de Buzios es la Rua das Pedras, a orillas de la playa Armaçao, donde se concentran bares para todos los gustos, galerías de arte, restaurantes y tiendas, e incluso un cine que lleva el nombre de la actriz francesa Brigitte Bardot, que tiene su propio monumento junto al mar.

Búzios tiene un clima tropical, con veranos húmedos (eventualmente lluviosos) y calurosos, con temperaturas que alcanzan los 33°C. El mes más frío suele ser septiembre, cuando la temperatura promedia de 19°C. Y el mes más caluroso es febrero.

Entre las actividades disponibles están senderismo, buceo, cabalgatas, surf, stand up paddle y aladeltismo.