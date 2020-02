El Papi de Frías tiene su programa para la C-50

07/02/2020 - 14:11 Interior

CHOYA, Choya (C) Hoy (viernes) desde las 20 se pondrá en juego la cuarta fecha del certamen "Municipalidad de Frías Preparación 2020" de la C-50 de la Asociación Friense del Papi Fútbol.

El torneo se concretará en el predio que tiene esta liga en la “Ciudad de la Amistad”.

Los juegos tendrán el siguiente orden: Los Maestros vs. Defensores de Sumampa; M. Aguilar Ing vs. Úbela; Gomería Mis Amores vs. Colonia Achalco; y Abuelos de Messi vs. Supermercado.

Marchan punteros los elencos de Defensores de Sumampa y Abuelos de Messi con 9 unidades.