FÚNEBRES | 8 de febrero de 2020

07/02/2020 - 22:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Luis Alberto Jiménez

- Plácido Benito Villarreal (Loreto)

- Angélica de Jesús More (Loreto)

- Elvira Martínez

- Carlos Antonio Perosino (Dpto. Taboada)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y sus hijos participan con dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La promoción 79 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" acompaña con cariño a Rossana y familia en tan triste separación.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Desde Tucumán Nelly Goytía, despide con dolor a Charito a la que siempre la recordará por ser una mujer de gran belleza física y espiritual. Abraza con cariño a su amiga Rossana y a toda su familia y que Dios les de la fortaleza necesaria para superar esta pérdida tan dolorosa.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Luis Rezola y Patricia Passarell lamentan el fallecimiento de la mamá de Claudia Cavallotti..

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Desde Tucumán, Norma Goytía de Suárez (Tyti), despide con dolor a Charito compañera de promoción y acompaña a toda su familia en este difícil momento.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. " Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Raquel Bellomo participa con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Charito.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Departamento alumnos de la UCSE : Maria Ines Costas, Karina Saavedra, Mariana Leguizamon, Maria Luisa Moyano, Viviana Guercio, Noemi Coronel, Ricardo Jimenez participan el fallecimiento de la madre de la Lic. Claudia Cavallotti, secretaria académica de la UCSE. Ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. El consejo de facultad, decana, secretaria, directores de carrera, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la madre de la secretaria académica de la UCSE, Lic. Claudia Cavallotti.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Los amigos del café de la Shell, de su hijo político Miguel, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sus compañeros de la UCSE: Cecilia López, Belén Centeno, Carlos Gutiérrez y Cecilia Nasif participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su hija, Lic. Claudia Cavallotti de Migliorini en este gran dolor. Que Señor le conceda el descanso eterno y elevan una oración en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Los hijos de sus consuegros Bruno Migliorini y María Nunzia Pappalardo: Bianca y Eduardo; Bruno y Claudia despiden con pesar a la querida Charito y acompañan a su familia con inmenso cariño. Ruegan oraciones por una feliz resurrección.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Bianca Migliorini - Eduardo Boucard y familia despiden compungidos a la querida Charito, a su eterna morada. Ruegan oraciones por su feliz resurrección.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Consejo de Facultad, decana, secretaria, directores de Carrera, personal tecnico, docente y no docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE participan el fallecimientode la madre de la Lic. Claudia Cavallotti, secretaria academica de la UCSE y abuela de la Lic. Gisella Migliorini docente de la Unidad Academica. Ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Directora de Carrera, docentes y alumnos de la Lic. en Psicopedagogia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE acompañan a la Lic. Claudia Cavallotti, docente de la carrera y a toda su familia en este dificil momento.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Directora de Carrera, docentes y alumnos de la Lic. en Psicologia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE acompañan a la Lic. Claudia Cavaññotti docente de la carrera ya toda su familia en este duro trance.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Todo el personal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE acompaña a Claudia y Gisella en este duro momento de dolor rogando por el pronto consuelo ante la partida. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. " Señor ya esta ante Ti, recibela en tu Reino". Tu sobrina Monica Graciela Cavallotti, tus sobrinos nietos : Beto, Andrea, Maxi y Aldi, sobrinos bisnietos : Maitena, Mia, Coty, Sabri y Vicky acompañan con mucho dolor tu partida.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Aldo Cavallotti y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La promoción 1957 de la Esc. Normal " Manuel Belgrano " lamenta su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Mabel Navarro de Nader, sus hijos Mónica, Miguel y Marcela lamentan con profundo tristeza la partida a la Casa del Señor de Clarita. Acompañan con oraciones a sus hijos. "Señor dale el descanso eterno".

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Maria Angélica Alvarez y sus hijos Agustina, Guillermina y Santiago Brombini acompañan a la flia. en el dolor.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Amiga terminó tu sufrimiento, estas con Dios. Teresa Marta De Simone vda. de Mocchi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas y familia en su pesar. Ruega oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Te llevaré en mi corazón siempre. Gladys Suárez de Gamietea, participa con profundo dolor la partida de su querida amiga, ruega consuelo para su familia, y eleva oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Las compañeras de su hija Claudia : Maria Elida, Mercedes, Ana Maria, Ileana, Sara y Liliana participan su fallecimiento y elevan oracioines en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Claudia querida : Deseamos que el Señor te brinde la fortaleza necesaria para afrontar este dificil momento. Tus amigas y compañeras del Gym. Mariana, Gladys, Coco, Vanesa, Dani, Gladys, Silvi, Maru, Gachu, M. Marta, Angelica y Betiana participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida mamá. Que descanse en en paz !

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Lilian Garcia Olivera de Kuapil, Antonio Kuapil, sus hijos y nieto Jime, Antonito, Celeste y Valentina Kuapil acompañan con profundod olor a la flia Cavallotti Migliorini en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su me moria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sara y Margarita Anauate participan con dolor el fallecimiento de nuestra compañera y amiga Charito. Pedimos a Dios resignacion para su familia. Elevamos oraciones a su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Paul Blondeau, Laura Daniela y sus hijas Ana Laura y Stephanie Daniela Blondeau participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Rosana Cavallotti, su esposo Miguel hugo Aurelis e hijos, Claudia y Karina Cavallotti. Elevan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Gladys Gimenez de Figueroa, sus hijos y familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Martin Figueroa, su esposa Carolina O´Mill y sus hijos acompañan a su querida amiga Karina y Jorge en este dificil momento.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Ana Figueroa, sus hijos Sophia, Manuel y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Karina, Sebastian y Facu.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Ex compañeras de Charito de la escuela Normal Manuel Belgrano: Adriana Cerro de Herrera, Tiky Abalos, Rosi Muñoz, Maria Nelva, Atia de Ahuat y Marta Azar de Jerez acompañan a sus hijas en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA

CHAVARRI, ENRIQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/20|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar, José, Jorge y Susana con sus respectivas familias despiden los restos mortales de "Pichón", amigo fiel toda su vida.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Lidia Alcorta, su esposo Eduardo Garay y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Ruth Filippa de Frediani y flia. lamentan profundamente su fallecimiento, y elevan oraciones al Señor para para una pronta resignación cristiana de su esposo, hijo y hermana. Descansa en paz querida Angi, en los brazos de Dios y la Santa Virgen.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Toty Montes y José Alessandrini acompañan a Gustavo y Agustín, Viviana y familia en tan doloroso momento. Pedimos al Señor le dé el descanso eterno y pronta resignación a toda su familia.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Juanita Vallejo de Gómez participa con pesar el fallecimiento de su amiga Ángela. Acompaña en el dolor a su esposo e hijo; a su hermana Violeta y a sus sobrinas. "Que el Señor y Nuestra Madre María les dé consuelo y mucha paz, en la seguridad de que la querida Angi se encuentra gozando ya de la misericordia y el amor infinito de Dios". Ruega una oraicón en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Miguel A. Nader y flia. acompañan a su hna. Violeta en tan doloroso momento. Rezo oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Mabel Navarro de Nader y Mónica Nader despiden con profunda tristeza a Ángela. Ruego al Señor le conceda consuelo a su esposo e hijo. Descansa en paz.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Lic. Miguel A. Boetto y flia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Angie, que brille para ti la luz que no tiene fin.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Comunidad Educativa del Colegio Secundario " Domingo Faustino Sarmiento participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex - compañera Angie.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La comunidad Educativa y Religiosa del Colegio La Asuncion acompañan a la Prof. Violeta Giugiolini en el dolor por la perdida de su hermana, nos unimos en oracion a su flia. y rogamos por su eterno descanso.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. El Consejo Profesional de Medicos Veterinarios participa con dolor su fallecimiento y eleva praciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. María Eugenia Cantos Fonseca, Carlos E. Sánchez Ruiz, sus hijos Manuel, Sole, Ximena, Eugenia y Rodrigo con sus respectivas flias. participan con profundo dolor la partida inesperada de nuestra querida amiga y vecina de la infancia y adolescencia, acompañamos a su esposo e hijo, a su hermana, sobrinas y demás familiares, rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su esposa: Graciela, sus hijos: Cecilia, Marcelo y Diego, su hijo pol. Juan, sus nietos: Pía, Eva y Benjamin, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LANNES, FEDERICO

MARTÍNEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Sus hijos Jose, Guillermo, Anibal, Rene, Gabriela, h. politica Miriana nietos Emiliano, Luciana, Irupe, Kimani,Jazmin, Jose, Carlos, Diana, y demas fliares. sus restos seran inhum,ados hoy 11 horas en el cementerio de los QUIROGA SERV. NORTE BENEFICIOS.

PAZ, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/20|. Doña Silvia: aún perdura en nuestros oídos su risa, su sentido del humor y en nuestros corazones por siempre su amor. Sus vecinos y amigos: Alcides Gómez y flia. María Agüero y flia. Mario Paz Pinto y flia. Manuela Villarreal y flia. Noemí Galván, Nelly Herrera y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BUSTAMANTE DE CORNELI, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Mami, hoy hace 9 días que te fuiste. Tu partida causó un gran dolor en nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo que estás en paz y sin sufrimiento. Tus hijos Carlos, Guty y Guilli invitan a la misa que oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia La Merced. Se ruega una oración en tu querida memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Amor de nuestra vida, hoy hace tres meses de tu partida. Es difícil despertar y no encontrarte a nuestro lado físicamente, pero sentimos tu presencia cada instante en cada beso y abrazo con nuestra hija porque jamás nos dejaste sola y jamás lo harás. Hoy a tres meses de nuestros últimos besos y abrazos que nos dimos los tres y que cada día cuesta más, pues jamás podremos aceptar tu partida, pero se que donde estás te encuentras bien y en paz. Fuiste excelente persona, marido y padre, tan bueno, atento y amoroso, siempre brindando lo mejor de vos, con ese corazón enorme que no podría ser comparado. Mi loco lindo, no te dije adiós, se que un día volveremos a estar juntos y estarás ahí esperándome, como siempre dijimos: "En esta vida y en la otra siempre juntos". Te amamos y extrañamos mucho. Su mujer Dahiana y su hija Valentina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse tres meses de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. A tres meses de tu partida, siempre estarás presente en nuestros corazones, te extrañamos mucho y siempre recordaremos todos los momentos felices compartidos en la tierra. Hoy formas parte del jardín de nuestro Padre celestial. Su familia invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral. Rogamos por tu eterno descanso.

GALLARDO, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/20|. Descansa en paz, querido padre. Nunca te olvidaremos. Sus hijos Miguel y Miryam, hijos políticos y nietas agradecemos a todas las personas que nos brindaron su amor y contención. Dios los bendiga. Invitamos a la misa, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa Celestial en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hoy a las 20,30 hs.

GÓMEZ DE JEREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/03|. Ponernos en contacto con la historia genera un efecto especial… Más cuando se trata de una historia particular de vida y de afectos. Esa retrospección nos deja y descubrimos un sin número de mensajes. Particularmente hoy con un marcado acento al recordar tu partida hace diecisiete años al Reino Celestial. Tu presencia siempre está en mí y me siento dichoso por el rico legado de enseñanzas que me dejaste con esa impronta muy tuya, profunda, premonitoria y cristiana por sobre todas las cosas. Mi inolvidable y amada madre querida, conllevo en mí ese tesoro permanentemente en este andar peregrino de este hijo que nunca te olvidará. Roberto. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus ex vecinos de la calle Colón y Congreso: Pancho Ávila, Fino Pítari, Susana Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez, Raúl Lezana, Pori Serrano, Morongo Umbides, Hugo Ayunta, Ángel Paliotto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NAUFAL, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/20|. Cristina querida, fuiste esposa, madre, abuela y hermana, siempre con una sonrisa para todos los que necesitábamos de vos, amable, cordial, espléndida. Te recordaremos como esa persona atenta y con esa hermosa bondad. Hoy no estás físicamente entre nosotros, pero al lado del Padre Celestial sabrás guiarnos para poder seguir adelante. Tus hijos Darío, Guillermo y Liliana, tus hermanos, hermanos políticos y nietos agradecen a la Clínica Yunes, al Dr. Claudio Basbús, Dr. Matías Zeidel, al personal de enfermería y mucamas, familiares, amigos y vecinos que nos brindaron su apoyo en este difícil momento e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO

CORVALÁN, VÍCTOR HUGO FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Jorge Costas Y Norma Rosa Perez participna con profundo dolor el fallecimiento del papa de Cecilia. Se ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, MARÍA FLORENCIA

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ CESONI, CARLOS ENRIQUE

DÍAZ, JUAN CARLOS

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALARCÓN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su hna. María, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza a las 9 hs. casa duelo J. Gorostiaga s/n Clodomira. Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, LITO MAGIN (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/20|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Nora Ponce de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel y CPN Marita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, SEGUNDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su esposa, hijos y demás familiares participan con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, NATIVIDAD DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Sus hijos Peti, Pirin, Nelson, h. pol. Mario, nietos Mogi, Vero, Mariano, Dario, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio local . Casa duelo Silipica .SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORE, ANGÉLICA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Sus hijos Yanina, Ines, Cintia, Cristina, Tucho, Nancy, h. politicos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor, Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEROSINO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su esposa Nancy Dominguez, sus hijos Lucas, Matias, Martin, Gonzalo, Pablo y demas familiares. Sus Restos seran Inhumados hoy 16hsEn El cementerio LOS JURIES DTO TABOADA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

RUIZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció 7/2/20|. Sus hijos Andrés, Guillermo, Domingo, Gregorio, Mabel, Samuel, Fredi, Coca, h. pol nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio local, casa duelo El Simbol Dpto. Silipica. Serv. Certeza, Cia de Seguros SA.SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VASCONCELLO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su familia participa su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Taboada, a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLARREAL, PLÁCIDO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Sus hermanos Ermelinda, Blanca, Luis, sobrinos cuñados y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLARREAL, PLÁCIDO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Pachi hermano te vas dejándonos sumidos en gran dolor, que por más creyentes cristianos es insoportable. Vivirás en el recuerdo, en nuestros corazones por siempre, porque fuiste un hermano de hierro paciente y bondadoso. Descansa en paz y que allá en el paraíso prometido te reúnas con tus seres amados que te antecedieron y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanos Ermelinda, Blanca y Luis, tus sobrinos Marcelo, Cristian, Pablo, Ezequiel y cuñados Héctor y Tuki.

VILLARREAL, PLÁCIDO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Pachi por siempre en nuestros corazones: supiste estar y acompañar en todos los momentos de la vida y hoy abriste tus alas y vas al cielo junto a Dios y tus seres amados que están allí. Seguramente ya te recibieron y en la tierra quedaran tus huellas, en el recuerdo de todos los que te conocieron. Que Dios te reciba en el paraíso y te conceda el descanso eterno sin dolor ni angustia. Descansa en paz con la luz divina. Tu hermana Ermelinda, tu sobrino Pablo y tu cuñado Héctor Fuentes.