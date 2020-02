La C40 del Papi Fútbol de Frías tiene su cita hoy

07/02/2020 - 23:00 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio Juan “Sívori” Sayavedra de Frías se disputará la sexta fecha del certamen denominado “Susana Martínez de Guerra” que es coordinado por la Asociación Friense del Papi Fútbol y que tiene como punteros a Tienda M y C y Panificadora La Única con 15 puntos. Cabe recordar que esta competencia pertenece a la C40.

La cita será hoy sábado desde las 17.30. En la ocasión se medirán Sandro Construcciones vs. Maturano; Panificadora La Única vs. Los Amigos de Siempre; Farma Frías vs. Quiosco Watito; Banda Verde vs. Despensa Amaia; Metal Dina vs. Yapeyú y Tienda M y C vs. Agustín Maderas. Tendrá condición de libre el combinado de M y M Deportes.l