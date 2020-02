Gilbert, el cura de Costa de Marfil que amó a esta provincia y cuya muerte abatió a los santiagueños

08/02/2020 - 10:45 Santiago

Mientras oficiaba una misa por los enfermos en la iglesia María Auxiliadora del barrio Los Inmigrantes, el sacerdote oriundo de Costa de Marfil, Gilbert Koffi Kouman, sufrió una descompensación cardíaca. Fue trasladado de manera urgente al Hospital Regional donde trataron de reanimarlo, pero los médicos determinaron que había llegado prácticamente sin vida.

Sus restos, vestidos con sus hábitos, eran velados en la Iglesia María Auxiliadora (intersección de Lituania y Japón) de la que era cura párroco y hoy serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Hasta allí comenzaban a llegar anoche numerosos vecinos para dar el último adiós a un sacerdote que con su carisma, dejó una fuerte huella en el sentimiento y la fe de la feligresía santiagueña.

En un comunicado, el Obispado de Santiago del Estero confirmó la infausta noticia que tras la publicación de EL LIBERALweb, se había viralizado rápidamente a través de las redes sociales: “En horas de la noche del día de hoy (ayer) falleció el Padre Gilbert Koffi Kouman. El velatorio se realiza en la parroquia María Auxiliadora de la ciudad Capital (calle Lituania y Japón del barrio Los Inmigrantes). Sus restos serán sepultados el día de mañana (hoy) en el Parque de La Paz.

Monseñor Vicente Bokalic CM y monseñor Enrique Martínez Ossola elevan súplicas al Padre por el eterno descanso de su alma”, concluye el texto.

En las redes sociales hubo numerosas muestras de dolor por la partida del sacerdote africano, cuya misión pastoral en Santiago del Estero lo hizo popular a partir de las misas de sanación, que llegaron a ser multitudinarias.

Entre la curia local, quien se manifestó acongojado por el fallecimiento de Gilbert, fue el padre Marcelo Trejo, párroco de la iglesia San Roque, donde el religioso africano también cumplió su misión pastoral.

“Con profunda tristeza me uno a tanta gente que ama, valora y respeta al Padre Gilbert. La comunidad de San Roque eleva una oración de alabanza al Padre Dios, porque fue bueno y rico en misericordia con su elegido. Sacerdote para siempre!”, expresó el padre Trejo.

Antecedentes coronarios

Anoche, mientras se aprestaba o ya había comenzado a oficiar la misa por los enfermos, el padre Gilbert Koffi Kouman sufrió una descompensación y fue llevado de inmediato al Hospital Regional donde le practicaron una reanimación cardiovascular avanzada sin respuesta. Calificadas fuentes indicaron que el sacerdote llegó con un paro cardíaco, prácticamente sin vida, por lo que los médicos entienden que tuvo una muerte súbita. Su deceso se produjo antes de las 21.

El padre Gilbert tenía 54 años (nació en Costa del Marfil el 10 de diciembre de 1965) y sufría de insuficiencia cardíaca. En 2018 estuvo internado varios días en el Hospital Austral de Buenos Aires, con serias complicaciones. Sus antecedentes cardiovasculares eran severos y estaba en lista de espera para un trasplante de corazón, aquel que dio por los hijos de una tierra a la que amó y que a partir de hoy lo cobijará en el mejor de sus recuerdos para siempre.

Cuando reveló cómo fue que llegó con su misión pastoral a Santiago

El padre Gilbert Koffi Kouman puso de manifiesto la fe de los santiagueños en Santiago del Estero. El sacerdote que llegó de Costa de Marfil se ganó el corazón de los habitantes de esta tierra, quienes confiaban en su intersección para recibir la gracia de Dios, ya que consideraban que era un “cura sanador”.

El religioso nació en Costa de Marfil el 10 de diciembre de 1965 y murió a los 54 años en Santiago del Estero.

En una entrevista con EL LIBERAL, recordó su infancia y contó que “cuando tenía 11 años he dejado a mis padres para hacer el colegio a 500 kilómetros de casa”. Luego, ingresó en la congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram “y tras el noviciado hice el seminario y mi ordenación fue en 2001 en mi pueblo en Costa de Marfil”.

Llamado

Sobre su arribo a esta provincia, reveló: “La congregación tenía la necesidad porque en Santiago del Estero había un solo sacerdote y no podía vivir solo; entonces pidieron si había alguien que quisiera venir y el 18 de marzo de 2004 llegué a la Argentina y tres días después a Santiago del Estero. Antes de eso estuve en la casa general en Roma, luego fui a Israel”.

Además de oficiar misas, el sacerdote también llegaba con sus palabras a la feligresía santiagueña a través de una columna de opinión que tuvo en el Diario EL LIBERAL, en la que abordaba distintos temas vinculados con la fe y el dogma cristiano.

“No considero que yo tenga un poder, es la gracia de Dios que obra”

En una de las entrevistas con EL LIBERAL, el padre Gilbert Koffi Kouman se refirió a la fe que tenía la gente en su poder “sanador”. “No considero que yo tenga un poder, es la gracia de Dios que obra”, aseguró entonces. A continuación, un extracto de ese diálogo revelador con el religioso en el que se explaya sobre este tema.

-Algunas personas dicen que Ud. tiene un don especial, en el que las personas agobiadas por su enfermedad encuentran alivio.

-“No puedo decir que tengo algo, pero como sacerdotes hemos recibido la gracia de Dios. Entonces, nuestro servicio obedece para dar alivio, darle la posibilidad a la gente para que viva con paz. Eso es lo que todos los sacerdotes debemos hacer. Llegué a la parroquia San Roque en 2005 y 2006 fui a hacer un retiro en Villa Giardino (Córdoba) con el predicador del Vaticano, Raniero Cantalamessa. Antes había la misa por los enfermos que hacían en la parroquia, con la bendición de medicamentos. Entonces dije ¿por qué bendecir medicamentos, si podemos bendecir a las personas? Por eso hago la imposición de manos, porque nos hemos recibido para bendecir. No había allí un efecto, que una persona se quebrantara. Cuando volví del retiro, hice la imposición y se quebrantaron. La persona no se desmaya, sino que es una manera de descansar, vivir la paz. Y desde ese día hasta ahora sé lo que hago. Pero no considero que tenga un poder. Es la gracia de Dios que obra en las personas. Como sacerdotes consagramos el pan y vino, que es el Cuerpo y Sangre de Cristo; es decir, la gracia de Dios obra en esa persona. Cuando vienen para hablar conmigo, por la manera de atender y recibir, después de darle las bendiciones, la persona sale no como ha venido, sino renovada. Pero la persona puede interpretar de otra forma. Los sacerdotes somos servidores”.

Dos años seguidos, cumplió su meta de correr el Maratón EL LIBERAL

Una de las facetas conocidas del sacerdote Gilbert Koffi Kouman era su pasión por los deportes, como por ejemplo el fútbol y el maratón. Y una de las metas que se propuso fue correr el Maratón EL LIBERAL y no sólo que cumplió este desafío, sino que lo hizo dos años de manera consecutiva, en 2016 y en 2017.

Luego de finalizar la primera de las carreras en la que corrió, el religioso africano contó las sensaciones de su experiencia deportiva. “He decidido participar para alegrarme con el aniversario de EL LIBERAL. Como cada domingo tengo una nota, no soy miembro, pero me siento parte. Entonces he participado con alegría y con espíritu de fiesta. Muchas personas han dicho que no puedo porque tenía problemas de corazón, pero hay que participar. Los médicos que han trabajado lo hicieron bien, por eso tengo esa fuerza para participar como todos”, dijo el sacerdote.

Luego, en 2017, confesó qué lo motivaba a correr: “Yo soy de los que creen que cuando uno está en un lugar, debe participar de todo lo que pueda. En este caso, quería estar otra vez. Obvio, no es para ganar nada. Es para participar y compartir con la gente. Eso es lo más importante. Lo que realmente vale no es ganar, es estar. Compartir ese espíritu que contagia el diario con este evento. Compartir con las personas es lo que uno más disfruta”.

“A mí me gusta participar también para mostrar con ese espíritu que no debemos abandonar sin luchar. A veces se dice ‘no puedo’ sin antes haber luchado. Es una forma de mostrar que sí se puede. Hay que hacer algo y demostrar que se puede”, transmitió. l