Gallardo podría dirigir mañana en Santa Fe

08/02/2020 - 01:59 Mundo River

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, recibió el alta médica ayer, tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle unos cálculos renales y, pese a que le recomendaron reposo, aseguró que “nada impide” que viaje mañana a Santa Fe para dirigir a su equipo que visitará a Unión.

“Estoy bien, debo tener algunos cuidados por unos días según indicaron los médicos. Nada me impide estar el domingo en Santa Fe, lo que no puedo hacer es actividad física, de manera que si me siento bien dirigiré la práctica de mañana”, expresó el “Muñeco” Gallardo, de 44 años, en diálogo con los medios de prensa apostados a la salida de la clínica en la que fue operado.

Gallardo comenzó a sentir fuertes dolores en la zona abdominal a raíz de los cálculos renales el martes pasado luego de la práctica que el plantel de River efectuó en el predio que posee en Ezeiza, y una vez examinado por los médicos debió quedarse internado, a la espera de eliminar esos cálculos, algo que no sucedió y por esa razón se decidió operarlo en la clínica Los Arcos.

“Estuve doblado de dolor, recién me estoy de nuevo enderezando”, reveló el DT, que espera sentirse bien para poder dirigir la última práctica hoy, en la que por lo general ensaya las jugadas con pelota detenida, y luego viajar a Santa Fe mañana en un vuelo chárter.

En el caso de que el “Muñeco” no se sienta bien como para dirigir, será conducido por su ayudante de campo Matías Biscay, como sucedió en otras oportunidades.l