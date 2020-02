08/02/2020 - 12:11 Interior

CHOYA, Choya (C) La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para hoy (sábado) el inicio de un nuevo certamen. La cita será en las instalaciones del Club Instituto Tráfico de la "Ciudad de la Amistad".

El primer juego está previsto para las 14. El orden de encuentros será el siguiente: Profesor Veliz vs. M y M Deportes; Tornillos vs. Tapso; Barrio Oeste vs. Sanjuanino; Los Cuervos (último campeón) vs. Tiro Federal; y Loma Negra vs. Aoma.