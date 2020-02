FÚNEBRES | 9 de febrero de 2020

08/02/2020 - 21:48 Funebres

ARAMBUENA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Sus hijos: Marcos, Adriana y Valeria, nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Org. Amparo S.R.L. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIO, CARLOS CPN. (q.e.p.d.) Falleció 9/1/20|. Sus ex-empleados de ARCO S.C: Manuel Andrada, Jorge Flores, Sixto Gerez, Rubén Fernández y Carlos Ruiz, en su mes de su fallecimiento, consuelo para toda la flia., y en especial para su hermano Fernando Barrio.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Vaccari Fernando, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Los amigos de sus hijas Claudia y Roxana: Miguel Díaz, Claudia Vera, Claudia Murad, Ma. Cecilia Llapur, Peli Jacobo y Chiqui Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Nene Nazar y familia acompañan en este doloroso momento a queridos Rosana, Miguel, Hugo, Miguelito y Martín Aurelis y elevan oraciones por el terno descanso de su madre y abuela. Las Termas.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin " Las Cafeteras de la Escuela Normal acompañan a su hija Rossana por su lamentable perdida y elevan oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. " Señor permitele descansar en paz su alma ". Participan con profunda tristeza el fallecimiento de Charito, sus amigas y compañeras Ana Maria de Simon, Margarita de Torres y Pocha Lezcano abrazan profundamente a sus hijas y familiares rogando fortaleza y serenidad a toda su familia. Piden oraciones en su memoria.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. La amiga de su hija Rosana, Ing. Silvia S. Gutierrez y flia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus deudos en este trance.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Ruben Salto, Blanca Magdalena y Nora Bru y respectivas flias. La despiden con mucho cariño y ruegan oraciones por su descanso.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Analía Borrás, Omar Juárez, Lucas y Giselle Juárez Borrás, amigos de sus hijos Roxana Cavallotti y Miguel Aurelís y de sus nietos Miguel y Martín Aurelís los acompañan en estos momentos de gran dolor.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Nora Rafael de Jiménez participa con dolor el fallecimiento de Charito, acompaña con cariño a sus hijas y ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. María O. de Haick y Elena Haick participan con dolor el fallecimiento de la querida Charito y acompañan a sus hijas Roxana, Claudia y Karina y demás familiares en este momento de inmenso dolor.

CHAPARRO, RAMÓN JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su madre Cecilia Chaparro, su abuelo César Chaparro, su hijo Thiago, primos, tíos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Casa de duelo San Mateo 2977 Bº Sta. Lucía. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 16 hs. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su hijo Pedro Torres Mari, sus nietos Mariano, Milagros y Lautaro participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. C. de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su prima Silvia Fernández, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su felíz resurrección.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su prima Chini Fernández y su hijo Alejandro Furh participan con dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su prima Vicky Fernández, sus hijos Mariano y María Gracia Guerrieri y Mario Chazarreta, sus nietos Mora y Santino Chazarreta Guerrieri y Ludmila Guerrieri Bollatti, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20| Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su esposo en tan dolorosa pérdida. Eleva una oración por su eterno descanso.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Amigas del Taller de Pintura de nuestra querida Viole, participamos con dolor el fallecimiento de su hermana Angie. Que el Señor la bendiga y que brillepara ella la luz que no tiene fin.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Gustavo Herrera y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Nora Rafael de Jiménez despide con dolor a Ángela María acompaña con cariño a su esposo, hijo y a su hermana Vivi y familia. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para su familia.

JIMÉNEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Su vecino y amigo Cacho Herrera y familia; Blanca, Luis, Agostina y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. "Señor ya está ante Tí, recíbelo en tu Reino" La Comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra participa el fallecimiento del querido Padre Gilbert. Damos gracias por su testimonio que nos dejó y su gran ayuda espiritual. Descansa en paz querido Padre Gilbert. Nuestras oraciones por su alma.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Hasta siempre hermano querido. Te llevaremos en nuestros corazones. Tus hermanos Dr. Héctor Mario Cáceres, su esposa Liliana Echenique de Cáceres, sus hijas Alejandra, Cecilia y Elisa Cáceres, sus hijos políticos Santiago Herrera, Matías Khouri, sus nietos Almendra y Micaela Herrera; Catalina Khouri; y Jorge Cáceres Boix participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia con sus respectivas familias participan con dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. !Gracias Padre Gilbert! Siempre estarás en nuestros corazones. José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. A nuestro querido y estimado Padre Gilbert: Hoy el cielo está de fiesta un "Gran Ángel "llegó a la presencia de Dios. Llegaste a Santiago del Eestero desde muy lejos con el don que Dios te dió, hacer tus sagradas misas por y para los enfermos, recorristes distintos templos, tu último destino fue la "parroquia María Auxiliadora", por donde pasaste haciste grandes sanaciones en los enfermos llevando la palabra de Dios e imponiendo tus manos bendecidas y don de conocimiento. Yo tuve la dicha de conocerte y tenerte en mi hogar en el año 2007, me encontraba postrado en mi cama sin poder caminar, tu me visitaste antes de mi viaje a la Provincia de Tucumán en busca de una recuperación por mi dolencia; me impusiste tus manos, me dijiste que vaya tranquilo y con mucha fe que todo saldría bien y volvería caminando, a los diez dias yo estaba de regreso en Santiago, volví en colectivo, podía caminar con la ayuda de un bastón y acompañado por mi esposa, a partir de ese momento estaba en tus misas de sanación y siempre te acercabas a saludarme y bendecirme con esa humildad y sencillez que te caracterisó. Padre Gilbert fue una bendición para todos los Santiagueños haberte tenido tantos años, ayudando, escuchando nuestros problemas, aconsejandonos con tus sabias palabras, le doy gracias a Dios el haberte conocido y hoy con gran tristeza tenemos que despedirte, pero me queda el consuelo de saber que ya estás en la presencia de Nuestro Señor Jesucristo, mi besos al Cielo, que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Amén. Oraciones en su memoria. Manuel Corvalán y Señora.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreacion y Turismo Tradicion, participa el fallecimiento del Sacerdote de la parroquia San Cayetano del Bº Tradición, quien participó permanentemente de nuestro Centro. Elevamos oraciones en su querida memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Pbro.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. El Presbítero Manuel Amante, Diacono Dody Bravo, servidores y comunidad de la capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti) participan con dolor su fallecimiento y valoran su servicio hacia la comunidad. Elevan oraciones en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. Padre, gracias por vuestras palabras de paz y esperanza. Ya está junto a Dios en un lugar privilegiado. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia. Elevan oraciones en su memoria.

KOFFI KOUMAN, GILBERT (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/20|. La Comunidad del Instituto Secundario María Auxiliadora participa con profundo dolor de la partida a la Casa del Señor de nuestro querido pastor de la iglesia Padre Gilbert y ruegan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que creé en mi, aunque este muerto, vivirá". La familia Ruiz acompañan a Julieta Diaz y demás familiares en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "No lloren si me aman, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieran oir el cántico de los angeles y verme en medio de ellos". Compañeros de trabajo de su hermana María Julieta Diaz, participan con profundo dolor su falle-cimiento. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación para toda su familia.

CASTAGNA, HERNÁN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/10|. A pesar del tiempo, tu ausencia nos llena los ojos de lágrimas, mientras que tus recuerdos y tu amor sigue vivo en nuestros corazones. Esa luz que desprendes desde donde estés, es la guía que nos ayuda a seguir transitando día a día. Te extrañamos infinitamente hijo querido. Tus padres Tato, Liliana, hnos. Diego, Ale, Karina y sobrinos Bauti y Benja, invitan a la misa a realizarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs. al cumplirse diez años de su partida al lado del Señor.

LEGUIZAMÓN, MANUELA NIEVES (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/20|. A un mes de tu partida, siempre estarás presente en nuestros corazones, te extrañamos mucho y siempre recordaremos todos los momentos felices compartidos en la tierra. Hoy formas parte del jardín de nuestro Padre Celestial. Su hija política Ada, sus nietos Seba, Maru, Keko, Sole, sus bisnietos y toda su familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestra Señora del Pilar, Bº Autonomía, para rogar por su descanso eterno.

LÓPEZ DE LLUGDAR, MARÍA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/20|. Oh... Señor! recíbela en tu Reino y brille para ella la luz que no tiene finh. Rogamos por su eterno descanso y participamos con profundo dolor, su fallecimiento. Su esposo Guido Rubén Llugdar, sus hijos Marcela Susana y Jorge E. Ferreyra, Cecilia y Sergio M. Bustos y Vanesa y Alejandro Allegrone, sus nietos, su madre María Francisca Pérez de López, e invitamos a la misa que se celebrará el dia domingo 9 de Febre-ro a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Consolacion de Sumampa (Ciudad de Su-mampa)

LÓPEZ DE LLUGDAR, MARÍA NILDA (Lili) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/20|. Te despido con todo el amor, que supo inspirarme, tu generoso corazón. Señor Jesús y María Santísima, recíbela en sus brazos misericordiosos. Mercedes A. Saavedra, participa con dolor su fallecimiento y abraza con profundo cariño a su hermosa familia.

LLUGDAR, JUAN ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/01|. Al cumplirse 19 años de su partida al reino celestial sus hijos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo recuerdan con cariño y elevan plegarias en su memoria. Laprida. Choya.