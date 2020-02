Diego Rodríguez: “La expectativa es grande y trataremos de estar a la altura”

09/02/2020 - 04:08 Deportivo

El arquero de Central Córdoba, Diego Rodríguez, ya palpita el partido ante Boca y avisó que intentarán quedarse con los tres puntos. “Nosotros vamos a salir a querer ganarle a Boca, no vamos con el objetivo de sumar un punto. Somos locales, nos tenemos que hacer fuertes y debemos tener esa mentalidad ganadora. Creo que de esa manera podemos hacer las cosas bien y salir a flote lo antes posible”, manifestó.

“A partir del lunes vamos a enfocarnos en Boca que va a ser un partido durísimo. La gente ya te lo hace saber desde hace dos semanas, cuando sales a la calle percibes que la gente espera ese partido. Sabemos que la expectativa es grande y trataremos de estar a la altura”, agregó.

Luego del gran triunfo ante Aldosivi, el “Ruso” reclamó las excesivas críticas que recibió el equipo tras perder ante River. “Las críticas me parece que fueron un poquito desmedidas, jugamos contra el mejor equipo del fútbol argentino de los últimos 20 años y por no poder ganar en Santiago se nos ha pegado mucho. Pero este equipo sabe de reponerse y creo que hoy ha dado una muestra de carácter muy importante”, señaló.

También cuestionó el poco descanso entre un partido y otro: “Fue una semana difícil, con muchos viajes. Tuvimos que volver, después venir acá a Mar del Plata. No está bien jugar un domingo en Buenos Aires y después el viernes en Mar del Plata cuando Aldosivi había jugado el jueves anterior. Me parece que no está bien eso y hay que decirlo y hablarlo. Después, en la cancha, anduvimos muy bien y respondimos, pero podía pasar cualquier cosa”.

El marplatense destacó la solidez del “Ferro”.

“Nos llegaron poco, creo que eso habla bien del equipo, de la solidez, creo que eso es lo principal. Ojalá que nunca tenga que tocar la pelota y que el equipo tenga esta solidez”, explicó.

Sobre la ausencia por suspensión de la zaga central titular, dijo: “Eso demuestra que la competencia interna en el equipo es muy alta, que los que juegan lo hacen de buena manera. A Panchito (Manenti) le tocó partidos bravos como con San Lorenzo allá y lo ha hecho de gran manera. Eso habla bien del grupo y hay que seguir así”.

Su mensaje en Instagram

“Hay una palabra que sólo con mucho amor propio y deseo por un objetivo logramos aprender a implementar. Se llama paciencia. La vida tiene días más lindos donde todo parece fácil y otros donde todo cuesta más. Lo importante es aprender a vivir sin pasar del velorio al carnaval. El esfuerzo y el trabajo traen siempre, indefectiblemente, buenas cosechas, pero sólo con tranquilidad y apoyo, lo soñado está más cerca de ser una maravillosa realidad. Ahora más que nunca, todos unidos para afrontar lo que viene! Vamos Ferro querido”.