FÚNEBRES | 10 de febrero de 2020

09/02/2020 - 22:03 Funebres

Fallecimientos

10/2/20

- Luis Argentino Pacheco

- Andrés Guido Rodríguez (Clodomira)

- Ramona Arribalzaga (La Banda)

- José Higinio Vega (Forres)

- Gabriel Alejandro Romano (La Banda)

- Mirta Letizia Soria

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sara B. Navarrete de Hounau, con profunda sorpresa y pesar, participa su fallecimiento. Acompaña espiritualmente a sus hijas y demás deudos con oraciones. Ruega a Dios y la Virgen de la misericordia por el eteno descanso de "Charito" en la paz celestial y la resignación cristiana de su familia. Por una feliz resurrección.

CASANOVA DE CAVALLOTTI, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. "Señor, ya está en tu divina morada, recíbela en tu Reino". Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez, Mario Luis Seiler y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Charito y compañera de teatro del TUNSE. Acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Luis Touriño, María Eugenia Hernández y sus hijas Lucía y María Clara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Olga Povedano, Aristóbulo Paz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (Mari Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Prof. Ana de los A. Ledesma Pereyra de Pérez, Lic. Hilda de los A. Ledesma Pereyra de Dargoltz, primas que la quisieron mucho y su familias respectivas, la despiden de su desaparicion física. Piden oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (Mari Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Guadalupe Suárez, Jorge Llarrull y flia. acompañan a su gran amigo Pedro e hijos, Mariano, Milagros y Lautaro en este difícil momento. Rezan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TORRES MARI, MARÍA CRISTINA (Mari Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Personal de administración, médicos, kinesiólogos, enfermeros, fonoaudiólogos y demás compañeros de la empresa ADI-Salud acompañan a su hijo Pedro, hijos y nietos. Rezan una oración en su memoria.

GARCÍA, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Sus hijos Guido y Víctor García, sus hermanos Adriana, Mimi, Omar, Bernardo, Yani y demás familiares participan en su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en cementerio de Gramilla a las 16 hs. EMPRESA SANTIAGO.

GIUGGIOLINI DE MUÑOZ, ÁNGELA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/20|. Sara Navarrete de Hounau participa con mucha tristeza, el viaje definitivo de la querida "Anguie", noticia sorpresiva e inesperada, para quien le tenía mucho cariño. Ofrezco un cariñoso abrazo a su esposo, hijo, y demás familiares. Ruego a Dios para que la luz eterna ilumine el alma de "Anguie" en su descanso en paz.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su hija Dra. Mabel Bravo, su nieto Alejo Bode participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su pareja Jorge, sus hijos Marta, Mabel y Héctor, sus nietos Ignacio, Alejo, Ivan, Anahí, Santiago y Cecilia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Vecinos y amigos con gran pesar participan el fallecimiento de la caracterizada amiga Chicha del Bº Primera Junta, distinguida por sus prendas espirituales que enaltecía su persona, acompañamos a Jorge, Mabel, Marta y Héctor con profundo dolor por irreparable pérdida y una pronta resignación. Familias: Mariano Alonso, Edmundo Alluz, Valentín Arroyo, Enrique Páez, Moni Pérez, Gringo Mansilla, Carolina Guzmán, Ernesto Sánchez, Lito Rojas, Jorgelina Gómez, Juan Carlos Fioretti, Carlos Sosa, Chita Santillán, Elvecia de Romero, Néstor Cevilán, Elvecia Romero.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Estela Pérez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Chicha y acompaña a sus hijos Marta, Héctor, Mabel y sus nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Negra Sandoval y Nancy Rodríguez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina Chicha y acompaña a sus hijos y nietos en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Edmundo Alluz, María Rina Pérez Lobo y sus hijas Gabriela y Marcela Alluz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Sus amigos y vecinos Gerado Acuña, su esposa Ñati, sus hijos Silvia, Mariela y José Acuña con sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposo, hijos y nietos. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

LIZÁRRAGA, ROSA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Luis Bordón, sus hijos Daniela, Florencia, Damián y Manuel Bordón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAHAS, LIDIA (qe.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Su hijo Juan Eduardo Godoy, nietos Eduardo, Ana, Camila, bisnieta Ludmila, Olivia participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, LUIS ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su esposa Teresa, sus hijos Luis, Daniel, Silvina, Alejandra, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PACHECO, LUIS ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Tío Lucho, con su partida parte de mi niñez feliz se va.... Su sobrina Gabi Pacheco, Carlos García y sus hijos Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maximiliano y María Ángel lo despiden con gran cariño.

PACHECO, LUIS ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Su sobrino Edgardo Manuel Pacheco, su esposa Claudia Floris y familia despiden al querido tío Lucho.

PACHECO, LUIS ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Gloria S. Córtez de Pacheco y sus hijos Gabi y Edgardo y respectivas familias lo despiden y acompañan a su querida familia.

SORIA, MIRTA LETIZIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Su madre Lindaura Soria, hermana Antonia, esposo Francisco e hijos Eugenia, Cecilia y José, hijos políticos Esteban y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus resto seran inhumados en el cementerio de Los Soria. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZURITA, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/20|. Sus hijos Mariano y Luciana, hijos pol., nietos, hnos. sobrinos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhuyumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Querido papito, es difícil describir en unas líneas lo que siento, porque ya no estás físicamente, pero hoy te recuerdo, estás conmigo, te siento en mi corazón, vives en el y así será eternamente. Su hija María Emilia Antonio Armush, sus nietos Farid y Anissa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su partida a la casa del Padre.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. "Te recordaremos siempre por el gran hermano que fuiste. Vives en nuestros corazones". Su hermana Elda Zulema Antonio de Brandán, su hermano político Rubén Brandán, sus sobrinos Rubén, Sonia, Silvia y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Mi abuelo se ha ido para siempre de este mundo y junto a él se lleva una parte de mi corazón. Siempre te recordaremos y espero que descanses en paz. Sus nietos Farid y Anissa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. A dos años de tu partida sigo recordándote y extrañándote, mi esposo, compañero, mi gran amor. Hombre incomparable por tanto amor que me diste y todo sigue igual, como si nada cambiara en nuestra casa pero se hace muy duro y penoso el ver pasar y transcurrir el paso de los años, meses, los días y las horas sin tu presencia física en nuestra vida, en nuestra casa. Sin el esposo, el compañero, el amigo, sin el papá tan amado, sin la dulzura presente del abuelo adorado y añorado. Todos nos cuentan que sos nuestro más dulce ángel tutelar, que guía y orienta nuestras vidas, nuestros destinos. El de tu amada esposa María Inés, de nuestros hijos Rubén, René, David, María Emilia y nuestros nietos, juntos pedimos a Dios por el eterno descanso de tu alma. Se invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, JUAN DE DIOS Crio. R (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Aunque nuestras lágrimas aun brotan y nos cuesta transitar, sabiendo que no estás nos consuela saber que ya descansas en los brazos del Señor. Gracias por brindarnos ese amor incondicional, acompañamiento en todos los momentos de nuestras vidas y enseñanzas que perdurarán para siempre. Te amamos. Su mamá Agustina de Herrera, sus hermanos Maga, Delicia, Blanca, Norma, Dioni, Walter, sus hermanos políticos, sus sobrinos y sobrino nieto, invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Santa Rita a las 20 hs. con motivo de cumplirse 6 meses de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. Edy, nos es difícil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo siempre estará en nuestros corazones. Te fuiste al lado del Señor haciendo lo que te gustaba. Su consuegra Betty Aliende, sus hijos Alejandra, Álvaro, Lourdes, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida al Reino del Señor.

IBÁÑEZ, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/20|. Al cumplirse nueve días de su partida al Reino del Señor Mecha y Chicha Aliende, Julio C. Pratto y Silvio Pratto invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Acompañamos con profundo dolor a la familia Jiménez Ibáñez. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Invócame en nombre del Señor eternamente. Alma mía, retoma a tu descanso pues el Señor se porta bien contigo". Tus hijos, tu hermana Haydée y demás familiares invitan a la misa al cumplirse siete meses de tu fallecimiento a realizarse hoy en Catedral Basílica a las 20,30 hs.

LEDESMA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.)|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos,a cinco años de su partida realizarán una misa en su memoria en Catedral Basílica a las 20,30 hs. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARRIBALZAGA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Sus hijos Jorge, Elena, Jorgelina, Maria, nietos, bisnieta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ARRIBALZAGA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Sus consuegros Toti y Mausi Orellana, sus hijos Claudia, Kuki, Mariela, Marito, Noelia y Romina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARRIBALZAGA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Poroto, Nilda y Gabriel Orellana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Su esposa Marga, sus hijos Gabriel, Esteban, hermanos, hijos politicos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 19 en el cementerio Parque de la Paz. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ VDA. DE JAIMEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/11/19|. Mi amada Mamita, algo se me fué contigo, algo se fue prendido en las alas de tu alma, en tu último suspiro en ese eterno amanecer de tú partida, algo se fue contigo madre mÍa, se fue mi luz, mi aire, se fue mi ídola, la mejor, mi reina la que daba todo por su flia., se fue todo, todo de mi mamita . Hoy a 3 meses de tu partida te recuerdo con el amor de siempre, te extraño mucho mamá, me dejaste cuando más te necesitaba, dejando mi corazón destrozado. Descansa en paz "Mamá". Sus hijos Marta, Mechi, Ratín, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol.

PAZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/19|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Hoy a un año de tu partida al Reino Celestial, quiero que sepas que te sigo extrañando como el primer día. Extraño nuestras mañanas de mate, de charlas, de leer la Biblia, de salir juntos. Pasamos momentos buenos y malos, pero yo siempre ahí a la par tuya sin abandonarte. Me haces mucha falta mamila, pero me quedo con todo lo vivido y compartido a tu lado, que quedaran siempre en mi corazón. Agradecido a Dios por permitirme estar siempre a tu lado. Su hija Pupy, invita a la misa que se oficiará hoy lunes 10/02/20 a las 20:30 Hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, ANDRÉS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Su esposa Chiquita Luna, sus hijos Guidi y Pelu, sus nietos Emanuel y Evelyn, sus h. políticos Tere, Marta, Yudith y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cement. La Esperanza. Casa de duelo Adeodato Herrera y Mailín (Clodomira) S.V. Nº 1. EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, ANDRÉS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Centro Experimental N° 8 de Clodomira participan con gran dolor el fallecimiento del padre politico de su vice directora Teresita Andrada . Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, JOSÉ HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/20|. Su esposa Vilma Salvatierra, su hija Giselda, hijo político Ricardo, nietas Agustina, Rebeca y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs. en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.