"Parasite" ganó el Óscar a la Mejor Película y Joaquín Phoenix, al Mejor Actor Protagónico

09/02/2020 - 02:07 Pura Vida

Los premios Oscar 2020​ se realizaron este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Estos son los ganadores de la gran velada:

Mejor actor de reparto





Brad Pitt (Había una vez… en Hollywood)









Mejor película animada





Toy Story 4









Mejor corto animado





Hair Love









Mejor cortometraje





The Neighbors' Window









Mejor guión adaptado





Jojo Rabbit (Taika Waititi)













Mejor guión original





Parásitos (Bong Joon Ho y Jin Won Han)









Mejor diseño de producción





Había una vez... en Hollywood









Mejor vestuario





Mujercitas (Jacqueline Durran)









Mejor documental





American Factory









Mejor corto documental





Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl)









Mejor actriz de reparto

Laura Dern (Historia de un matrimonio)









Mejor edición de sonido

Contra lo imposible





Mejor mezcla de sonido

1917





Mejor fotografía

1917 (Roger Deakins)





Mejor edición

Contra lo imposible (Andrew Buckland & Michael McCusker)





Mejores efectos visuales

1917

El Rey León

El irlandés

Star Wars: El ascenso de Skywalker​

Avengers: Endgame

Mejor maquillaje y peinado

El escándalo

Maléfica: Dueña del mal

Judy

1917

Guasón

Mejor película internacional

Parásitos (Corea del Sur)

Dolor y gloria (España)

Les Miserables (Francia)

Honeyland (Macedonia)

Corpus Christi (Polonia)

Mejor canción original

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman) Elton John y Bernie Taupin

Into the Unknown (Frozen 2) Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez

Stand Up (Harriet) Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo

I'm Standing With You (Breakthrough) Diane Warren

I can't let you throw yourself away (Toy Story 4) Randy Newman





Mejor banda sonora

Guasón (Hildur Guðnadóttir)

1917 (Thomas Newman)

Historia de un matrimonio (Randy Newman)

Mujercitas (Alexandre Desplat)

Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams)

Mejor director

Bong Joon Ho (Parásitos)

Quentin Tarantino (Había una vez… en Hollywood)

Martin Scorsese (El irlandés)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Guasón)

Mejor actor protagónico

Joaquin Phoenix (Guasón)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Leonardo DiCaprio (Había una vez… en Hollywood)

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Jonathan Pryce (Los dos Papas)





Mejor actriz protagónica

Renée Zellweger (Judy)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Charlize Theron (El escándalo)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Cynthia Erivo (Harriet)

Mejor película

​El irlandés

Había una vez... en Hollywood

1917

Parásitos

Historia de una matrimonio

Guasón

Jojo Rabbit

Contra lo imposible ​

Mujercitas