“Seguro estás en un ‘telo’, ya te voy a buscar”, amenazó a su ex de quien se separó hace 10 años

10/02/2020 - 01:09 Policiales

“Si no me atendés te voy a prender fuego, a vos y a la casa. Seguro estás en un ‘telo’; ya te voy a buscar”, amenazó tajante a su ex pareja, de quien la Justicia le fijó restricciones.

La denunciante es de apellido Pajón y el agresor, Vázquez, con residencia en el Bº Santa Rosa de Lima, según la causa a cargo de la fiscal Silvina Paz.

Pajón tiene 33 años y vive en el Bº John Kennedy.

Indicó que con Vázquez tiene una hija de 10 años, tiempo del que llevan separados. Igual, se presenta en la casa cuando quiere, dejándole en claro: “Soy dueño de hacer lo que quiera y manejarme como quiera”.

Es más, rige una prohibición de acercamiento que Vázquez violó cuantas veces quiso.

Desde hace dos semanas, volvió a la carga más despechado que nunca. Añadió Pajón que la persigue en la calle, la llama por celular de madrugada celándola con todos los hombres.

“Si vos me denuncias y voy preso, te voy a matar”, le habría juramentado la semana pasada. Como ella prefirió no responderle a los llamados, vía whatsapp le escribió: “Si no me atendés, le voy a prender fuego a vos y a la casa”, trascendió.

Es más, el fin de semana se llevó a la niña a su casa y empezó a atosigar a Pajón por celular: “¿Dónde estás? Seguro estás en un ‘telo’. Ya te voy a buscar”, le habría advertido.

Urgente, la fiscal le fijó restricciones y Vázquez está al caer de terminar preso.l