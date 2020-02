Marcelo Gallardo: “Hay que aguantarse si querés ser campeón”

10/02/2020 - 02:22 Mundo River

River se llevó anoche tres puntos vitales de Santa Fe, en su afán por ganar la Superliga, la deuda en este ciclo de Marcelo Gallardo. El partido no fue para nada fácil para el equipo del “Muñeco”, quien asumió que el planteo de Leonardo Madelon fue complicado para ellos.

“Fue un partido muy duro, muy disputado, muy físico en una cancha muy difícil con un rival que nos complicó. Fue como mi semana: dura. Sacamos adelante un partido que arrancó desfavorable no solo en el resultado sino también en el planteo que hizo Unión que nos complicó en el principio”, sintetizó Gallardo sobre el encuentro en Santa Fe.

Además, comentó qué espera de acá hasta el final de la Superliga: “Va a ser así hasta el final. Boca agregando con lo justo con un duro rival que venía de jugar Copa. Los rivales te presentan batalla. Cuando dije que no había que subestimar a nadie es porque el campeonato argentino es muy parejo”.

Luego, Gallardo se refirió a la versatilidad de su equipo: “Hay que aguantarse todo. Si querés salir campeón. Tenés que manejar todos los momentos. Hay partidos que se presentan favorables y en otros el rival no te deja. Si no podemos hacer nuestro juego, no nos tenemos que dejar llevar lugar a un lugar incómodo”.

“Me quedo con la victoria y el esfuerzo. Fue una victoria sacrificada. El domingo esperamos jugar un mejor partido en nuestra cancha”. l