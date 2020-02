Increíble: miles de murciélagos sobrevolaron el cielo de una ciudad australiana

10/02/2020 - 09:50 Mundo Web

Los llamados zorros voladores (Pteropus), que también son conocidos como murciélagos de la fruta, provocaron un susto en los habitantes de la pequeña ciudad australiana de Ingham, en la provincia de Queensland del Norte, tras sobrevolar los cielos de esa región, según informó el medio local “A Current Affair”, que publicó un video del insólito episodio.

El "tornado de murciélagos", como fue calificado por los testigos presenciales, fue tan grande que la ambulancia aérea del hospital local tuvo que permanecer en tierra, ya que no resultaba posible volar.

De hecho, la bandada de murciélagos fue tan intensa, que obligó a los residentes a encerrarse en sus casas, impidiendo a la gente ir a trabajar o llevar a los niños a la escuela.

Estos mamíferos voladores se trata de una especie protegida, por lo que es muy poco lo que se puede hacer frente a esta contingencia, manifestó el alcalde de la localidad, Raymon Jayo.

