Una mujer fue detenida por usar bikini en la playa

10/02/2020 - 11:03 Mundo Web

Una tensa situación vivió una joven británica en las playas de Maldivas. Allí fue detenida por la policía por "exhibicionismo" al usar una bikini. "Me estás agrediendo sexualmente", grita la chica mientras forcejeaba con los agentes en un video que fue filmado por las personas que la acompañaban en el lugar.

El momento se viralizó rápidamente en las últimas horas, y muestran como tres policías peleaban con la turista para esposarla y llevarla detenida. Al mismo tiempo, otro sujeto, en tanto, envolvió parte del cuerpo de la joven con una toalla ante la mirada atónita de las personas que pasaban la tarde del pasado jueves en la isla de Maafushi, en el atolón de Kaafu.

Tras la repercusión del caso, Mohamed Hamee, jefe de policía del país islámico, expresó las disculpas públicamente por haber detenido a la chica por "exhibicionismo". "Parece ser un incidente mal manejado. Pido disculpas al turista y al público por esto. El desafío que asumí es profesionalizar el servicio de policía y estamos trabajando en eso. El asunto está siendo investigado", sostuvo Hameed, ante un medio local.

El uso de bikinis está permitido únicamente en los centros turísticos de Maldivas, y "estrictamente prohibido" fuera de estos. En cuanto al video, se desconoce sobre dónde fue filmado.

Por su parte, el Gobierno del Reino Unido, en tanto, aconsejó a sus habitantes que van a Maldivas a ser "sensibles a los estándares locales de vestimenta" y en ese sentido, "respetar las tradiciones, costumbres, leyes y religiones locales en todo momento".

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm