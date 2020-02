La Charo le canta con pasión a la “Bella tierra”

10/02/2020 - 21:16 Pura Vida

La Charo es una artista de vanguardia que a lo largo de su trayectoria ha sabido unir el pasado con el presente a través de sonidos, poemas y voces. Un todo artístico e indivisible, conceptual desde lo visual al canto, que sin duda nos remiten al mañana.

La Charo brindará en Súmaj Pachamama un espectáculo folclórico integral, en el que unirá danza y canto en una sola propuesta.

Además de incluir lenguas nativas, rasgo característico de está artista que resalta a los pueblos originarios en su arte.

Contará con invitados de lujo, como la Compañía de Danzas Pucará, de Alexis Mirenda y bailarines de la compañía del Teatro Colón, con quienes ya presentará este año la obra que lleva este título, Súmaj Pachamama, bajo la dirección e idea del bailarín y coreógrafo entrerriano Matías Santos.

Súmaj Pachamama es un poco el reflejo del trabajo encomendado a La Charo durante ya dos años consecutivos como única mujer jurado en música del Pre Cosquín 2019/20, donde pudo observar el trabajo exhaustivo de las delegaciones en danza de todo el país sobre el Atahualpa Yupanqui.

“La danza tiene un papel protagónico y preponderante en nuestro folclore nacional junto al canto y me pareció una idea integradora, que ello se viera reflejado en mi propuesta musical. Me entusiasma unir ambas disciplinas para dar cuenta acabada y brindar una síntesis, una radiografía de las expresiones máximas de nuestro folclore nacional”, indicó.

Así Súmaj Pachamama une tradición con actualidad en el canto de la Charo que se acompañará de su productor musical Juan Blas Caballero en bajo y secuencias; y del ronroquista marplatense Juan Sardi, en un repertorio dónde escucharemos el canto originario en lengua quechua que da nombre a su presentación Súmaj Pachamama, que significa “bella tierra”, y un repertorio tradicional dando cuenta del legado musical de nuestros grandes folcloristas latinoamericanos.

La Charo sigue con su proyecto Tonolec, con el que trascendió. “La modalidad de trabajar con productores de la escena electrónica nacional fue pensada un poco para abrir el juego al trabajo colectivo, de compartir con otros este hermoso proyecto. Es gente que viene haciendo hace más de 20 años (al igual que yo con Tonolec) un tratamiento moderno de lo tradicional, mixturado con lo electrónico. Pude armar un equipo soñado de productores y músicos, todos ellos ensamblados en este disco por la labor magistral de Juan Blas Caballero, mi productor general”, destacó.

“Con el canto se cura, se sana y lo más importante, se concientiza”

-¿Qué es lo ancestral o tradicional que te interesa que permanezca y qué es lo actual que desearías que aparezca en esta mixtura?

-De lo ancestral me gusta traer al presente la cosmogonía, el saber de nuestros pueblos, su cuidado y armonía con la naturaleza, su relación con el silencio, el respeto a los ancianos. Me gusta de los cantos ancestrales su valor curativo, colectivo, de compartir y de hacer verdaderas ceremonias dando una funcionalidad casi sagrada al hecho de cantar. Con el canto se cura, con el canto se sana y lo más importante, con el canto se concientiza y se transforma. De nuestras tradiciones rescato las que me gustan. Mercedes Sosa es tradición en el canto. Y esa tradición me remite a un canto comprometido, social y políticamente, un canto donde la voz está puesta al servicio de algo más grande que uno mismo, al servicio de una causa, al servicio de las minorías y de aquellos que aún hoy no tienen voz. Estos rasgos de nuestra ancestralidad y de la tradición me parecen interesantes de que aparezcan continuamente en mi obra musical.

Cantautora, bailarina, periodista y actriz

Charo Bogarín es cantautora, bailarina, periodista y actriz. Nació en Clorinda, Formosa, en 1972 y se crió en Resistencia, (Chaco). Hija de Dora Elena Bernardis y de “Pancho” Francisco Javier Bogarín, quien fue secuestrado durante la dictadura militar en 1976.

Dentro de su labor cinematográfica en el 2017 encarnó a la cantora mapuche Aimé Painé para una serie de TV dirigida por Aymara Rovera.

Música y compromiso en el Festival Reversible 2020

Charo Bogarín, Luciana Jury, Malena Muyala, Julieta Laso, Marina Fages integran la grilla del Festival Reversible que se realizará en La Plata del 13 al 16 de febrero.

La programación del Festival Reversible, que se desarrollará en el espacio Guajira apunta a la diversidad musical y humana, por fuera de los estándares, las modas y el condicionamiento taquillero.

Durante 4 días, 31 proyectos musicales y más de 100 músicos en escena harán del festival un encuentro único y trascendental, donde todos los géneros musicales se aúnan en la canción, como bandera identitaria.

* El 13: Bogarín, Mariana Baraj, Carolina Peleritti, Juli Laso, Lalo Aguilar, Maxi Rodas, Proyecto Usina y Taller de Canto Colectivo.

* El 14: Fages, La Secta, Isla Mujeres, Diego Martez, Fus Delei, Kubilai Medina vs. Ramiro Sagasti (Pérez), Lxs Tremendos y Solentina.

* El 15: Tita Print, Agua Sucia y los Mareados, Nación Ekeko, Cachitas Now!, La Parsifónica y San Ignacio.

* El 16: Luciana Jury, Malena Muyala, Sofía Viola, Soema Montenegro, Natalia Lucia, La Nadia Matilde, Silvia Gómez y Cata Raybaud. l