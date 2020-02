La Justicia pidió sancionar a los jefes policiales que custodian a detenidos por el atraco a Servisur

11/02/2020 - 00:43 Policiales

La Justicia solicitó ayer sanciones para los jefes policiales que custodian a los detenidos por el atraco millonario a Servisur.

Ello fue resultante de una nueva suspensión de audiencia, van casi diez, ya que fracasó el traslado de todos los presos.

Después de una espera prudencial, el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, remitió a la OGA un pedido formal para establecer responsabilidades en el gran “faltazo”.

La cita era a las 8:30. Los primeros en llegar fueron Elsa Beatriz Soria, madre de los hermanos Villalba y Luis Roberto Serrano.

En vano, presos, abogados, fiscales y juez esperaron el traslado, que nunca se produjo, del resto del pelotón, Páez Díaz, Ledesma, Campos y Rubín.

En la largada

Al analizar el imprevisto, el juez notificó a la OGA el “faltazo” y requirió definir a quién le correspondía el traslado, previa notificación de la semana pasada.

El ambiente estaba muy caldeado, por tratarse de la segunda ausencia de presos: la primera fue en 2019, día en que tres policías quedaron libres con falta de mérito.

A ello, vale añadirse un sinfín de audiencias fracasadas que (tres meses después) tienden a pulverizar la paciencia en algunos defensores.

“Estas ausencias van en desmedro de los derechos de nuestro defendido”, por ejemplo, subrayaron Luis Barraza y Javier Leiva, defensores de Iván Ezequiel Paz Díaz.

“Excarcelación”

Imposibilitados de subsanar la ausencia de los detenidos, el abogado César Barrojo sugirió “al menos tratar la excarcelación de Soria y Ledesma”.

Se trata de los dos últimos detenidos por el atraco, madre y hermana de los dos hermanos Villalba.

“No es mi estilo de trabajo”, retrucó el juez. “Si no están todos los detenidos, imposible hacer una audiencia de las características que propone”, ahondó.

La respuesta de Paradelo fijó el “norte” de la jornada y alineó a los profesionales en una sola consigna.

Copias y caras largas

En un recinto con abogados con las manos vacías, Miguel Torres aconsejó la audiencia de martes a miércoles.

Explicó: “Recién asumí la defensa de Serrano y no quiero molestar a la Fiscalía”, lo cual sonó a un tiro por elevación que Carla León esquivó con elegancia.

Partidario de contrarrestar el paso del tiempo, sinónimo a chicaneos, el juez fue práctico: “Por favor doctor, pida copias a los otros abogados”, exhortó.

Ergo, Paradelo bajó línea para mañana. A las 8:30, los policías trasladarán a todos los detenidos.

Arrancará la audiencia, en cuyo transcurso la fiscal pedirá preventivas masivas, por considerar que el grupo esquilmó a Servisur en $ 2.413.080, la mañana del 12 de noviembre.

Luego, la defensa contragolpeará con nulidades masivas.

¿Delatarán a los hermanos?

Los responsables de la audiencia no descartaron que la Justicia trabaje el miércoles y jueves, ya que la Fiscalía y los defensores destinarán largas horas para fundamentar.

Ello fue deslizado al cierre de esta edición, añadiéndose que hablarán la fiscal, la querella y casi media docena de abogados.

Mientras tanto, los hermanos prófugos observan de lejos el desarrollo de los acontecimiento, confiados en que los detenidos no los delaten, aún con sus ánimos ya saturados.

El clima de expectativa en los presos parece tener una fecha de vencimiento: el día de la resolución.

Si Paradelo hace lugar a las preventivas, los detenidos pedirán ampliar indagatorias y vendría el sálvese quien pueda.

En la práctica, los voceros tradujeron que “nadie se comerá un garrón de semejante magnitud en forma gratuita”.

Celulares y audios, clave

Ni bien los delincuentes coparon las calles Dorrego y 24 de Septiembre, tomaron los bolsos y huyeron hacia el Bº 8 de Abril.

Nadie sabe cómo, en horas los investigadores llegaron a Serrano. Le secuestraron el celular y descubrieron como contactos a cinco individuos que cayeron también en las redadas.

Allí cimentará la fiscal su acusación. Para bien o mal, los defensores deberán jugar con las cartas de Carla León.

El plan B

Si no logran voltear las sospechas de culpabilidad, el plan B sería objetar la legalidad de los allanamientos.

Sea cual fuere la estrategia individual, los abogados objetarían el modo de secuestro de celulares y la cadena de custodia.

La idea no asoma antojadiza, ya que hasta hoy aún se ignora quiénes acusaron a los policías; muchos menos puede aventurarse si la debacle colectiva fue resultado de una investigación, o bien entregada de ex amigos despechados por no haber sido incluidos en el gran golpe.l