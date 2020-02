Obligado a ganar en el Vicente Rosales

11/02/2020 - 02:22 Deportivo

Olímpico volverá a la acción esta noche en el Vicente Rosales, donde enfrentará a Platense, en busca de una victoria que le permita afianzarse en zona de clasificación a playoffs.

El equipo de “Leo” Gutiérrez irá en busca de su segunda victoria consecutiva, tras haber obtenido su primer triunfo del año en calidad de visitante el sábado pasado ante Ferro Carril Oeste, en horario matutino.

Esa victoria le permitió alejarse de la zona baja de la tabla y acceder a la decimotercera posición, con un récord de 8 victorias y 10 derrotas.

Platense, en cambio, viene dos derrotas consecutivas ante Instituto (74 a 58) y Quimsa (102 a 77), que lo dejaron en la decimoséptima ubicación, con un registro de 7 triunfos y 11 caídas.

Esta noche, “Leo” Gutiérrez podrá contar con la totalidad del plantel, debido a que Lucas Ortiz se recuperó de una molestia en la espalda que lo marginó de los últimos cuatro partidos de su equipo.

La vuelta del tirador le dará al entrenador cordobés una opción más para la rotación en el perímetro. Además, el escolta bonaerense puede ser clave para romper una defensa zonal, en el caso de que el rival adopte esa variante defensiva como lo hizo en algunos pasajes del juego ante Quimsa.

Platense, en cambio, presentará la ausencia de Alejandro Pappalardi, que no viajó con su equipo por razones familiares, en tanto que Tyrone White fue dado de baja y dejó de pertenecer al plantel.

El conjunto bandeño aparece como el candidato a quedarse con el triunfo, pero no deberá confiarse y afianzar los progresos defensivos que mostró en su último partido para así fortalecer sus chances de quedarse con la victoria.

Precios

El departamento de prensa y comunicación dio a conocer los precios de las entradas para el juego de esta noche: tribuna, $ 100 (socios al día, sin cargo); platea, $ 300 (socios al día, 250); seguro para menores, $ 50. La venta de entradas se realizará desde las 20, por boletería de calle Chacabuco.

Otros partidos

Esta noche, desde las 21.30, se jugarán otros tres partidos: Argentino de Junín vs. Ferro, Atenas de Córdoba vs. Gimnasia de Comodoro (Gustavo D’Anna será uno de los jueces) y Libertad de Sunchales vs. La Unión de Formosa.

“Platense es un equipo que juega ordenado”

“Leo” Gutiérrez habló en la previa del juego de esta noche y avisó que Platense es un equipo ordenado.

“Cuando los equipos están disminuidos son peligrosos. Vi el partido frente a Quimsa y es un equipo que juega ordenado, se pasa el balón, hacen cambios defensivos. Me parece que cuando se acomoden y puedan tener el equipo completo, serán más duros de lo que son hasta ahora”, opinó el entrenador cordobés.

Con respecto a la última gira, comentó: “El equipo está bien, con algunos jugadores medio tocados luego de una gira dura, sobre todo el partido contra Boca que se jugó con altas temperaturas y los jugadores lo sintieron mucho, pero bueno pudieron tener un buen juego contra Ferro y traer una victoria de visitante”.

Por último, se mostró reconfortado por los progresos mostrados por Nicolás De los Santos, figura ante Ferro.l