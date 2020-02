Marc Márquez asustó a todos con una caída

11/02/2020 - 02:28 Deportivo

El vigente campeón de la MotoGP, Marc Márquez sufrió una caída en el test de Sepang, que despertó las preocupaciones de todos por su reciente operación en el hombro. El español declaró que aún sufre muchas molestias tras la operación, pero envió un mensaje de tranquilidad tras la caída, ya que aseguró que no sufrió ningún daño.

El mismo Márquez se mostró sorprendido por la caída. “Hemos hecho lo que teníamos planeado que era esas 45 vueltas, al final 47, hemos tenido ya un sustito al final del día, cuando estaba entrando al box iba por la curva 3 fuera de la trazada y quizás he cogido algo, no sé lo que ha pasado exactamente, pero hemos tenido esa pequeña caída porque iba despacio aunque era una curva rápida”.

El multicampeón incluso bromeó con lo currido en el test. “No era el mejor sitio para caerse, pero afortunadamente no iba rápido, no sé ni yo el porqué me he caído, pero lo importante es haber cumplido el objetivo de 45 vueltas y llevaba 47 y he pensado acaba la vuelta, iba por el exterior y ahí he debido coger zona sucia y se me ha cerrado, a ver si así espabila el hombro (risas)”.

El piloto catalán se refirió a su progreso sobre la montura en los entrenamientos con el avance de su recuperación. “Quizás es el cansancio, porque los músculos del hombro van bajando, pero lo importante es que encima de la moto me he encontrado mejor que ayer y seguimos trabajando con todo el Repsol Honda Team para seguir avanzando”, dijo. Luego agregó: “Nos concentramos en la base de electrónica que se podía mejorar bastante y lo hemos mejorado”, contó. l