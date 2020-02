El impactante video en el que una mujer se “reencontró” con su hija fallecida mediante realidad virtual

11/02/2020 - 10:50 Mundo Web

En las últimas horas, se hizo viral en las redes sociales un video que muestra cómo, tras ocho meses de trabajo, expertos de Corea del Sur lograron que una mujer pueda "reencontrarse" con su hija de siete años, fallecida abruptamente por un cáncer hematológico.

El video surgió luego de que la mujer manifestara su deseo de despedirse "de otra manera", de su pequeña Nayeon, quien murió hace tres años. La cadena de televisión MBC produjo un documental que registró cómo Jang Ji-sung pudo abrazar y tocar a su hija, usando un caso y guantes especiales.

La imagen de la pequeña, que fue recreada con filmaciones y fotos de ella mediante las cuales se pudo captar su voz y sus gestos. "Me encontré con Nayeon, quien me llamó con una sonrisa por un periodo corto de tiempo; es un momento muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre quise", expresó la madre luego de la experiencia. El papá de la pequeña junto a sus otros dos hijos, observaron todo desde afuera, sin contener las lágrimas.

La escena de realidad virtual estuvo ambientada tratando de imitar el parque favorito de la pequeña, en donde las dos juntas simularon la celebración del cumpleaños de la menor, que le pidió a Jang Ji-sung que nunca vuelva a llorar por ella.