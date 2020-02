El Consejo Mundial de Viajes y Turismo pidió a la comunidad no discriminar a los turistas asiáticos

11/02/2020 - 23:58 Santiago

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), institución que aglutina al sector privado global, realizó ayer un llamado desde su sede londinense a “no sobre reaccionar ni promover la discriminación” contra turistas individuales y grupos de viajeros de Asia en general y China en particular.

“El pánico, visto como una forma de contener el coronavirus, podría correr el riesgo de estigmatizar a uno de los grupos de turistas más grandes del mundo, y podría causar daños a largo plazo”, alertaron desde esa organización, que dirige la ex ministra de Turismo de México, Gloria Guevara Manzo.

Como ex responsable turística del país azteca, Guevara estuvo estrechamente involucrada en 2010 con las consecuencias y la recuperación tras el brote del virus de la gripe H1N1 en 2009, que tuvo un impacto significativo en la economía de México.

“No debemos estigmatizar porque el coronavirus no se resolverá seleccionando individuos o grupos de ningún país, como China o los de otras partes de Asia. Es importante que el sector de Viajes y Turismo desempeñe su papel para contener la propagación del coronavirus, pero esto no se logrará alienando al mayor grupo turístico del mundo”, expresó Guevara.

Sostuvo que China se ha convertido en un jugador global clave y su mercado turístico ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años.