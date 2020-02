Juzgan a “Aymama” Méndez por guerra de fiadores y dealers que acabó con dos muertos

12/02/2020 - 01:48 Policiales

Un tribunal ventila en juicio una presunta guerra narco con dos hombres muertos, tras estallar la ira de un supuesto “dealer” reticente a fiarles drogas a dos hermanos.

La tragedia sobrevino a las 14:15, en plena siesta del 15 de febrero del 2016 en una casa de calle Rodríguez al 2000 casi Avda. del Libertador, cerca del canal San Martín. Allí sobrevino una batalla a tiros y puñaladas, en cuya faena fueron heridos Daniel Alejandro Alsina y Ángel “Piringo” Méndez.

Según la investigación judicial, Ángel “Piringo” Méndez y su hermano Carlos “Aymama” Enrique Méndez arribaron a la casa de Daniel Alsina, empecinados en abastecerse de drogas, pero sin dinero.

Daniel Alejandro Alsina (24) dormía la siesta junto a su esposa e hijos. “Aymama” y “Piringo” Méndez golpearon las manos desde la vereda. Como habituaban fiar y no pagar, Alsina no hizo ruido y prefirió no abrir la puerta.

Desde afuera, los Méndez golpearon con fuerza las manos y empezaron a insultar al dueño de casa, dejándole en claro: “Sabemos que estás ahí; abrí m...”

Harto de los gritos, Alsina se levantó y fue a abrirles la puerta. Antes había llamado por celular a su hermano porque los compradores estaban muy “pesados”.

Antes de que les abriera la puerta, “Aymama” habría saltado la tapia. En segundos, los Méndez coparon la casa y Alsina les exigió que se retiraran.

Hubo un intercambio de insultos, pero los Méndez dejaron en claro que no se irían con las manos vacías. Querían droga y Alsina les retrucó: “Fiarles, ni loco”.

En dos minutos, los Méndez extrajeron cuchillos y gritaron que matarían a Alsina, con familia incluida. Alsina no se amilanó y sacó un arma de fuego.

Pero la supremacía física fue mayor y Alsina recibió al menos media docena de puñaladas. También alcanzó a abrir fuego, pero ya paralizado, sentado en un charco de sangre.

Con “Aymama” y “Piringo” Méndez erigidos en dueños y señores de la casa, arribaron los hermanos de Alsina. Al contemplarlo agonizante estalló el contragolpe.

Luto y el temor de un 2º capítulo de más sangre

Los Méndez no tuvieron la misma agilidad para huir y cayeron bajo la lluvia de balas, mientras los Alsina gritaban que nadie saldría vivo.

En segundos, los dos Méndez recibieron varios tiros, pero igual pudieron escaparse y luego todos recalaron en el Hospital Regional.

Pese a los esfuerzos médicos, dejaron de existir Daniel Alejandro Alsina y Ángel “Piringo” Méndez.

Forzada mudanza

El velorio de Alsina y Méndez se produjo con la cuadra toda convulsionada.

En especial, los Alsina temían que los Méndez cayeran como “malón”, prendieran fuego todo y se llevaran más vidas.

El día después, mientras velaban a Alsina en calle Santa Rosa, otros vaciaron la vivienda.

Se mudaron y evitaron que los Méndez les cayeran con todo y el 2º capítulo se tornara mucho más sangriento y sólo les trajera aparejado más luto y horror.

Seguridad recargada y el juicio empieza a calentarse

Marcos Alsina fue sobreseído y sólo es juzgado Carlos Enrique “Aymama” Méndez.

No declaró ayer y desde hoy comienza el desfile de testigos: los más trascendentes serían los mismos que intercambiaron tiros ese día.

Nadie puede prever si la cordura prevalecerá, o bien las pasiones excederán el rigor formal de un debate oral.

Por las dudas, hoy el tribunal reforzará la seguridad, a sugerencia del fiscal Álvaro Cantos, trascendió ayer.

Atrás quedó la teoría de defensa propia u otras figuras legales. En el centro de la escena se encuentra “Aymama”, a quien se factura haber tomado por asalto la casa de Alsina, a quien asesinó con su hermano por drogas.