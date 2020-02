Matías Nani: “Nos va a ir bien con nuestra gente”

12/02/2020 - 03:04 Deportivo

A medida que pasan los días, la expectativa por el cotejo entre Central Córdoba y Boca Juniors el domingo desde las 21.50 en el estadio Alfredo Terrera, crece notablemente. No solamente entre la gente, sino también entre los propios protagonistas.

“Estamos con muchísimas ganas de jugar este partido. Sabemos que la gente nos va a apoyar un montón, seguramente va a haber muchísima convocatoria. Es un partido más que importante y más para nosotros que jugamos de local. Esperamos sacar un buen resultado, es lo que todos queremos”, manifestó Matías Nani, defensor ferroviario, dejando en claro la expectativa que rodea también al plantel.

El zaguero central confía en la localía. “Siento que va a ser un partido muy lindo, que nos va a ir bien con nuestra gente. Nos sentimos muy cómodos acá de local, gracias a Dios es donde nos está yendo bien. De visitantes nos venía costando, pero ya logramos el segundo triunfo. En nuestra cancha nos va bien y creo que va a ser, dentro de todo, un buen partido”, se entusiasmó.

Para el cordobés, el Ferro ya comienza a “tomarle el gustito” a jugar esta clase de partidos. “Estamos quizás un poco más tranquilos porque ya vivimos hace dos semanas el partido con River. Es como que estamos un poquito más acostumbrados ya a jugar este tipo de partidos. Lo más lindo es que nos toca en nuestra cancha, con nuestra gente y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo”, explicó en conferencia de prensa.

Nani se perdió el gran triunfo de Central ante Aldosivi, en Mar del Plata, por estar suspendido. Pero el domingo se perfila para ser titular ante Boca. “El ‘finde’ me tocó mirarlo por televisión, pero fue una alegría muy grande. En el segundo semestre ganar dos partidos de tres es algo quizás inesperado, pero es la realidad y estamos muy contentos. Obviamente que todos queremos jugar y yo también lo siento así”, señaló.

Si bien aclaró que todavía no trabajaron en función del rival, destacó las virtudes del Boca de Russo: “Jugadores de jerarquía tiene en todos los sectores del campo, se están acomodando con este nuevo técnico, pero hicieron buenos partidos más allá de que todavía no están del todo finos. Hay que cuidarse de todo. Boca tiene muy buenos jugadores que juegan por afuera y son rapidísimos, en la que te llegan te convierten. Vamos a tener que estar muy concentrados y muy atentos. Y cuando nos toque llegar vamos a tener que ser concretos para no desaprovechar la oportunidad”.

“Habrá que estar bien cerrados entre líneas, no dar espacios, hacer bien las coberturas. Y tener la concentración al 100% porque en la que fallas te pueden convertir, ya que tienen muchísima jerarquía”, agregó.

Nani, que va bien de arriba en las pelotas paradas a favor, aún no marcó goles en Central. ¿Se le dará ante Boca? “Ojalá, Dios quiera. Me lo imagino todos los fines de semana, pero todavía no llegó. Siempre pienso que va a ser el próximo, así que ojalá. Mientras sirva para ganar, bienvenido sea. Primero hay que hacerlo, después vemos. Por ahora no tengo ningún festejo”, respondió.

“La gente es muy pasional y quiere ganar todo el tiempo, te exigen al máximo. Pero hay que tener paciencia, el partido es largo y en cualquier momento lo podemos quebrar”, cerró.

Nani quiere extender la racha positiva ante el “Xeneize”

La breve y lejana historia entre Boca y Central Córdoba marca supremacía para el conjunto santiagueño, que puede darse el lujo de decir que está invicto ante el “Xeneize”, ya que ganó un partido (2 a 1 por el Nacional de 1967, en la Bombonera) y empató el restante (1 a 1 por el Nacional de 1971, en el Oeste). “Ojalá siga esa estadística. Ahora son otros tiempos y hace muchísimo que jugaron esos partidos. La realidad es que nosotros estamos muy bien y vamos a tratar de hacernos fuertes en nuestra cancha”, señaló Nani al respecto. ¿Cómo combatir la ansiedad? “Tratando de estar lo más tranquilos posibles, aunque va a ser difícil. Más allá de que sea Boca, es un partido más, son tres puntos como todos los partidos y vamos a tomarlo como se merece”, respondió el cordobés.