Cure y su duelo con Izquierdoz: “Su fuerte no es la velocidad en el mano a mano”

12/02/2020 - 03:08 Deportivo

El delantero venezolano Dany Cure también habló ayer en conferencia de prensa. Cure, titular ante River y Aldosivi, partido en el que señaló su primer gol en Central Córdoba, también se perfila para ir de entrada ante el “Xeneize”. Y cuando le consultaron por un eventual duelo con Carlos Izquierdoz, respondió: “Creo que su fuerte no es la velocidad en el mano a mano, creo que por ahí podríamos sacar un poco de ventaja, tirándosela larga”.

Ante la chance de volver a ser titular, el venezolano dijo: “Al igual que todos mis compañeros estoy trabajando para poder estar ahí, poder aportar desde donde el cuerpo técnico me necesite, si no es desde el once, estando en el banco de suplentes intentando aportar nuestro granito de arena”.

El atacante conoce la dimensión del rival que tendrán el domingo. “Enfrentar a Boca es algo muy importante para este grupo que viene haciendo las cosas muy bien. Desde que llegué, en la pretemporada, noté eso, que el equipo se entrega a full y todos por un solo objetivo que es estar lo más alto posible en la tabla para no tener que pensar en el tema del descenso. Entonces el partido del fin de semana será muy importante para nosotros, para así seguir en la lucha de lo que queremos”, manifestó.

Para Cure fue muy valiosa la victoria de la fecha pasada ante Aldosivi. “Es importante el envión que pudimos obtener en el partido pasado contra Aldosivi. Ya pasamos la página y nos enfocamos en el partido que se viene que va a ser muy importante para nosotros, para seguir en la lucha”, resaltó.

El venezolano se refirió a su adaptación. “Al llegar a Córdoba para la pretemporada me sentí muy a gusto con los jugadores, cuerpo técnico y directivos porque me brindaron su apoyo desde el primer día. Eso hizo mucho más fácil la adaptación al país, a la ciudad y mucho más rápido al club”, manifestó. Y agregó: “Salgo poco acá, no conozco, pero en lo poco que pude salir vi que viven muy bien el fútbol acá. Ayer vi mucha gente en el estadio y estoy contento por eso”.

Jugar en nuestro país es un paso muy importante en la carrera de Cure. “Creo que la Liga Argentina es una de las mejores de Sudamérica, si no es la mejor. Uno al empezar esta profesión se imagina cosas hermosas y uno de mis pensamientos era enfrentar a River Plate y Boca Juniors, desde pequeño”, cerró.