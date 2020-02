El líder se presenta en Concordia

12/02/2020 - 03:47 Deportivo

Quimsa llegó a Concordia con la autoestima elevada y con la mente puesta en estirar el gran momento que atraviesa en la competencia. Esta noche desde las 21.30 enfrentará a Estudiantes en El Gigante Verde, donde deberá demostrar su carácter y su jerarquía de puntero.

El equipo de Sebastián González no pierde desde el pasado 6 de diciembre del 2019, cuando cayó frente a Argentino de Junín (90 a 78), en calidad de visitante. Luego, venció a Platense (90 a 78), Estudiantes (79 a 68), La Unión (97 a 91), Regatas (83 a 89), Gimnasia (91 a 87), Peñarol (107 a 102), Argentino (102 a 92) y Platense (102 a 77).

El entrenador cordobés espera contar con la totalidad del plantel, ya que Evan Ravenel viajó con la delegación, tras recuperarse de una molestia muscular en su pierna derecha que lo dejó al margen del último partido en el Ciudad.

El ala pívot estadounidense se ha convertido en un jugador clave para el equipo viniendo desde la banca, en virtud de su versatilidad, ya que puede jugar de frente o de espaldas al cesto.

La “Fusión” es un equipo con variados recursos en ataque y lo confirmó en los últimos tres partidos, en los que superó la barrera de los 100 puntos. Sin embargo, esta noche deberá comprometerse más con el aspecto defensivo.

En este encuentro, Quimsa tendrá enfrente a un rival que necesita imperiosamente una victoria, tras perder cinco de los últimos seis partidos que disputó. Su último juego fue ante Obras, en condición de local y terminó imponiéndose por 66 a 63, tras un cierre de juego apretado.

El equipo de “Chiche” Japez tiene como referentes al dominicano Xavier Carreras, al uruguayo Joaquín Rodríguez Olivera, al tucumano Eduardo Gamboa y al estadounidense Dyllon Hubson Emory, quien volverá a la acción tras su ausencia ante Obras por una una contractura.

El único antecedente entre ambos equipos data del pasado 11 de diciembre, cuando Quimsa venció a Estudiantes por 79 a 68, con destacadas actuaciones de Brandon Robinson y Mauro Cosolito.

Otros partidos

Hoy se jugarán otros tres partidos: a las 20, Obras vs. Weber Bahía; 21, Hispano Americano vs. Peñarol; 21.30, Regatas vs. San Martín.