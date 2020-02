Viral: kayakista se lanza por una enorme cascada, desafiando la muerte

12/02/2020 - 12:26 Mundo Web

Un increíble video fue protagonizado por Dane Jackson, un kayakista de aguas bravas estadounidense, quien ha logrado conquistar la cascada Salto del Maule, de unos 40 metros de altura, en Chile.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, se lo observa acercándose al borde de la cascada y desapareciendo después entre la espuma blanca del agua.

Jackson, de 26 años de edad, quien es conocido como uno de los mejores kayakistas de aguas bravas del mundo, ahora cuenta con un nuevo récord mundial en su cuenta personal, quien es superado solo por otro kayakista estadounidense, Tyler Bradt, quien logró en el 2009 completar un descenso de 57 metros en Palouse Falls, en el sureste del estado de Washington.

En dialogo con el medio The New York Times, Dane afirmó: "He estado esperando hacer esta cascada durante tanto tiempo que estaba nervioso, pero llevaba cinco años esperando experimentarla. Estaba dispuesto a aceptar cualquier riesgo porque era una caída que quería experimentar, y cada segundo ha valido la pena".

En su publicación de Instagram, describió el video del impresionante descenso con la siguiente frase: "Cuando una obsesión se convierte en realidad”.

El deportista que tiene serias dificultades auditivas, asegura que su condición no afecta su desempeño. "No hay desventajas en ser sordo en el kayak. Hay una ventaja porque puedo leer los labios desde el otro lado del río, lo cual es útil si estás tratando de obtener información sobre algo que está por venir", confesó.

