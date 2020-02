Nico Vázquez quiere llevar “Una semana nada más” por todo el país

12/02/2020 - 21:10 Pura Vida

El actor Nicolás Vázquez, quien volvió al teatro El Nacional con la segunda temporada de su exitosa obra “Una semana nada más”, anunció una gira nacional e internacional a partir de abril porque “es importante que el espectáculo porteño se federalice”.

Luego de años exitosos con “El otro lado de la cama”, en 2019 Vázquez estrenó “Una semana nada más” del francés Clement Michel y adaptada por el director Mariano Demaría y el mismo actor, acompañado por Benjamín Rojas y el hallazgo de Flor Vigna, alejada del “Bailando” y de “Combate”.

La obra concluyó el 2019 quedando primera a nivel nacional en recaudación con 190 mil espectadores y este año retomó en El Nacional, teatro del que se van a despedir el 19 de abril para iniciar una gira que los va a llevar por Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan, Neuquén, Bahía Blanca, Santa Fe, Jujuy y Salta.

Luego tendrá un tramo internacional por Chile, Uruguay, Paraguay y finalizará en Israel, donde Vázquez es conocido por su trabajo en “Casi Ángeles”, la ficción adolescente de Cris Morena.

¿Cómo encontraste esta obra, te la mostró alguien, la viste afuera?

Es una obra que encontré yo. De hecho había hecho otra de Clement Michelle, que se llamaba “El Canasto” y que dirigí, donde trabajaba mi hermano (fallecido), en el Picadilly. Me había enamorado de este autor, había buscado todas las obras que tenía y entre ellas estaba “Una semana nada más”. Sabía que había funcionado medianamente bien en España, pero tenía fe de que funcionara un poco mejor acá si hacíamos una buena adaptación, Me comuniqué con el autor, la compré y empecé a trabajar con el director, Mariano Demaría, en la adaptación, que también fue un gran hallazgo dentro de lo que es la comedia.

¿Qué implica producir, en un país como Argentina donde uno piensa que todo se hace muy artesanalmente?

Implica mucho, no apagar nunca la cabeza, porque de vos depende un montón de gente. Una obra de estas características puesta en un teatro genera un montón de trabajo y que le vaya bien hace que cada vez tengas más responsabilidades, porque una cosa es llegar y otra permanecer. Nosotros, el equipo que me acompaña desde “El otro lado de la cama”, llevamos cuatro años y medio logrando llenar salas de teatro y eso lleva mucho trabajo, durante toda la semana se trabaja para permanecer, ya sea en que la gente nos siga eligiendo, en que el boca a boca perdure y bueno después es un factor de un montón de cosas, que la gente te elija, tener el factor suerte, que sea la obra que guste, pero se trabaja mucho.

Prefiere la incertidumbre de no saber si la obra gustará a repetir la fórmula

Nicolás Vázquez lleva muchos años en el mundo del espectáculo, como actor y desde el 2015 como productor, director y desarrollador de contenido. Y según lo remarcó, no ha sido fácil, sobre todo cuando la decisión es hacer algo distinto.

“‘Separadas’, la tira de Gime (por Gimena Accardi, su mujer) es la única ficción argentina al aire en la televisión. Cuando uno afronta un desafío hay momentos de mucha seguridad, de saber adónde va el producto, pero también mucha inseguridad de saber si va a funcionar”, contó.

Y agregó: “Cuando vos venís de un espectáculo que llena como ‘El otro lado de la cama’ y te bajás, muchos te dicen ‘seguí un año más, dos años más, seguí con esta, sí, tipo Toc Toc’, pero no es una cuestión de plata, yo sé que vamos a seguir llenando y todo, es una cuestión de querer hacer algo distinto, de querer seguir creciendo, de seguir apostando, una manera de jugar”.

Por otra parte, admitió que aunque se esté convencido de la decisión, el estreno siempre genera miedo.

“Es cierto que cuando se acercaba el estreno de ‘Una semana..’ empecé a tener miedo, a decir ‘uff ¿gustará?’, pero la única manera de poder seguir creciendo es esa, es jugártela y bueno, la verdad que estoy agradecido, porque fue y es una bomba. Lo que está pasando con esta obra creo que es ampliamente superador a lo que pasó con ‘El otro lado de la cama’, no tengo dudas, me lo va a demostrar la gira, porque ahí es adonde voy a ver. Esta obra se podría quedar acá (Buenos Aires) un año más tranquilamente en este teatro, pero por una cuestión de programación se va antes, es un desafío, un juego que me gusta”, reflexionó Vázquez.l