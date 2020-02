Juan Carlos de Pablo: “Hay que tener una política económica más allá de la deuda”

13/02/2020 - 01:12 Economía

El economista Juan Carlos de Pablo mantuvo un diálogo exclusivo con EL LIBERAL en el cual se refirió a las últimas medidas que adoptó el gobierno nacional, a las repercusiones del reperfilamiento del pago del bono dual, a las negociaciones con el FMI y la forma de gestionar la política económica.

Una de sus definiciones más importantes apunta a que no hay en el Gobierno actual, una sola persona que ordene la gestión, por ello “como no hay ningún ministro de fuste, todo el mundo mira al Presidente”.

Destacó que la gestión de la política económica “arrancó muy distributiva en el sector privado, muy discrecional, muy centrada en el Presidente y ahora se le viene todo encima”.

¿Como influirá el reperfilamiento en la vida cotidiana de la gente?

Sería difícil que no tuviera una incidencia en la vida de la gente, pero están en plenas negociaciones. Veremos, lo único que hay que decirle al Presidente es métale y revise todo lo que hasta ahora no funcionó

¿Qué cosas?

No soy experto en negociación, lo que digo es que está claro que los apoyos políticos en el mejor de los casos sirven para renegociar con el FMI y no con bonistas, la negociación con ellos es una cosa concreta, no veo la relación entre el respaldo que pudiera tener el FMI a la negociación con los bonistas, no la veo. Con el FMI hay que negociar que no se puede pagar en tiempo y forma lo que se prometió, es una negociación que va a ser relativamente fácil mientras no le pidas más plata. Los bonistas, es otra cosa.

¿Habrá una posición allí mucho más dura?

No tengo idea. Estamos en plena negociación y el Gobierno ha mostrado que cambia la estrategia con cierta frecuencia.

El Gobierno se ha focalizado en la deuda ¿es trascendental para el resto del año?

La política económica arrancó redistributiva dentro del sector privado, muy centrada en el Presidente y muy discrecional. Si uno analiza el conjunto de las medidas se da cuenta rápido de de eso. No entiendo por qué, pero el Presidente eligió ese estilo, y se le viene todo encima: los jubilados, los bonos. En algún momento tendrá que parar la pelota y cambiar el funcionamiento pero por ahora, no es así. Hay que tener una política económica más allá de la deuda.

Ud siempre cuestionó al Gobierno anterior por falta de coordinación. Al actual ¿cómo lo ve?

Es exactamente lo mismo, no lo entiendo. El estilo lo dije antes y lo digo ahora, el estilo de un gobierno lo pone un presidente no yo, ahora cada estilo tiene sus consecuencias. Evidentemente te das cuenta de que no hay ministros de fuste y si no hay ministros de fuste, todo el mundo mira al Presidente.

¿Como ve Ud. este próximo inicio de clases, puede habar más presión inflacionaria?

No tengo cómo saberlo, esto es muy día a dia, hay que acordarse lo que hablábamos hace 15 días y de qué podemos estar hablando en 15 días. Hay un estilo con el cual arrancó el Ejecutivo que en algún momento tendrá que revisar.

¿Ordenar prioridades o atacar más frentes?

El ministro Guzmán dice que la macroeconomía tiene que ser congruente, pero hasta que no lo demuestre, lo postula. Uno ve demasiadas iniciativas diferentes, demasiadas sumas fijas, todo eso, el gobierno puede hablar del aumento a las exportaciones, pero si grava las exportaciones, las va a bajar, hay demasiados interrogantes.

Principales definiciones Congelamiento e inflación

“La política económica es un conjunto de cosas muy concretas. Cuando uno dice congelo la tarifa por seis meses, hay una espada de Damocles ahí, ¿qué se va a hacer después?. Ahora se da la tasa de inflacion, da 3,5% según una estimación privada. Pero cuando se desagrega la inflación núcleo aumentó 4% ya esta documentando que estas distorsionando los precios, historia que ya sabemos como termina. Una política económica como esta genera una serie de incógnitas”.

Inversión y carga impositiva

“El grueso de la inversión empresaria se financia con generación interna de fondos. ¿Cuál es la tasa de ganancia de la porción formal de la economía?, muy poquita. Si tengo esa combinación, poca generación interna y expectativas más que dudosas, el resultado es lo que tenemos. La tasa de inversión está muy cerca de la que tenés que hacer para reponer el capital, porque el capital se gasta”.

“Supongamos que no se puede bajar la carga impositiva, no se puede parar ninguna obra, entones vamos a seguir estancados, es asi de fácil. Porque la inversión se genera con generación de fondos, si no se generan fondos, no vas a tener inversión”.

“El sector público, por ahora, parece que no pone nada”

Para De Pablo, “hay una política económica desde el 10 de diciembre centrada en una redistribución dentro del sector privado. El sector público por ahora parece que no pone nada y totalmente radial alrededor del presidente de la Nacion y muy discrecional, con lo cual el Presidente ha colocado sobre sus espaldas un conjunto de decisiones pesadísimas. El Presidente es el ministro de Economía”.

