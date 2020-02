Gustavo Coleoni: “Siempre me tengo fe”

13/02/2020 - 01:55 Deportivo

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, habló ayer en el programa Fútbol 910, de Radio La Red. En primer lugar, el “Sapito” se refirió a la expectativa que generó en nuestra provincia el partido del domingo ante Boca. “La gente ha llenado las boleterías porque hay mucha expectativa con respecto al partido. Hace un montón de años que no juega Boca en la provincia por los puntos. La gente lo vive de esa manera, pero yo tengo que pensar con mi cabeza y no con el corazón de la gente. Nuestra semana tiene que ser igual a las anteriores y aprovecharla porque hace mucho que no tenemos una semana larga”, dijo el entrenador.

Cuando el conductor, “Toti” Pasman, le preguntó “¿Le vas a ganar a Boca?”, el DT respondió: “Siempre me tengo fe, todos los domingos, uno trabaja pensando en eso. A veces se da o no porque es fútbol. Vamos a tratar de mostrar nuestra mejor versión, venimos muy bien, de ganar un partido de visitante ante Aldosivi, una prueba de carácter porque no veníamos bien y con poco descanso”.

Por último, elogió a Boca: “Con Russo el equipo es más fresco, más dinámico. Ha encontrado por afuera cosas interesantes con Villa y Salvio, eso lo hace al equipo, cuando ataca, muy vertical y rápido. Russo le ha dado al equipo un salto de calidad en la dinámica e intensidad”.l