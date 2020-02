Santiago del Estero, una cantera inagotable de talentos

13/02/2020 - 02:17 Deportivo

El deporte de la provincia tuvo un gran crecimiento en estos últimos años. En diferentes clubes, muchos deportistas cosecharon logros a nivel nacional e internacional. Es cierto que ello se obtuvo en gran medida por el apoyo de la familia, la dirigencia y del Estado, en cuanto a la infraestructura, para que los deportistas pudieran mostrar su verdadero talento.

Y este es caso del tenista Lucca Guercio (Lawn Tennis), de Mía Valentina Torres Martínez (BMX), del rugbier Nicolás Roger (Lawn Tennis) y de Matías Sosa González (Natación), todos campeones nacionales, por mencionar algunos de los tantos jóvenes que pegaron su salto de calidad.

Lucca Guercio acaba de conseguir un doble título en tenis (single y dobles) en Porto Alegre, Brasil, adonde se quedará una semana para jugar otro evento de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat). “Disfruto este presente con el tenis. Soy el Nº1 de Argentina y de Sudamérica. Tengo 14 años y juego al tenis desde los 4. Jugar en este nivel requiere de mucha preparación y gracias a mi equipo con los profes Claudia Céspedes, Emanuel Gallo y Silvia Gutiérrez, cada vez me siento mejor”, dijo.

Luego siguió: “Soy de tener mucha actitud y ganas cada vez que salgo a la cancha. Mi objetivo en este Cosat es clasificar a la gira europea que son 6 semanas. Primero quiero jugar el Sudamericano y luego clasificar para el Mundial de República Checa”. Lucca Guercio dijo que su referente en Argentina es Diego Schwartzman. “Quiero agradecer a mi familia y equipo de trabajo por apoyarme día a día para seguir creciendo en el tenis de alto nivel”, rescató.

Bicicross

En el BMX una de las mayores promesas que tiene Santiago es Mía Valentina Torres Martínez, de 13 años, quien quiere volver a repetir el título nacional.

Mía practica el BMX desde el 2015, en todo tipo de torneos. Casi siempre obtuvo el 1º puesto y sino seguro aparece en el 2º. Fue elegida como la piloto del año 2018/19 para Asabi por sus interminables logros. “Fui campeona argentina 2018, campeona local 2018/19,y subcampeona Latinoamericana 2018. Mis deseos para este 2020 es ser campeona santiagueña, argentina y poder correr el Latinoamericano. Mi gran sueño es ser parte de la selección y poder llegar a un mundial con el equipo argentino para llevar a lo más alto a mi país y a la provincia”, contó.

Mía Torres dijo que trabaja duro para mejorar el BMX, y se alegra de que “haya tenido crecimiento y reconocimiento a nivel mundial”, aseguró.

La natación también tuvos sus progresos por el flamante natatorio Olímpico Madre de Ciudades, y quien le sacó el jugo a ello fue el jóven Matías Sosa González, quien dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. “Empecé a nadar en la Escuela Normal y ahora lo hago para el equipo del Natatorio Madre de Ciudades. Tengo varios récords santiagueños y del NOA. Me consagré campeón nacional dos veces, una en enero de 2019 en Córdoba y la otra en agosto del 2019 en la Villa Olímpica de Buenos Aires”, contó “Mati”.

Sosa González, de 13 años, dijo que sus estilos principales son pecho y mariposa. En los 50, 100 y 200 metros pecho tiene el récord del NOA y santiagueño. Y en 100 metros mariposa el récord santiagueño. “Trabajo en tres turnos diarios para estar en la mejor forma; dos de natación y una en gimnasio. Mis objetivos de este 2020 son consagrarme de nuevo campeón argentino y entrar a la selección nacional juvenil. Quiero resaltar que la construcción de la pileta olímpica ha servido y contribuido para el crecimiento de los nadadores de la provincia y del mío también. Quiero agradecer a mi familia, y a todos los que me dan su apoyo”, contó.

Por su parte, en el mundo de la ovalada, el apertura Nicolás Roger tuvo un años de ensueños.

“Nico” acaba de cumplir 20 años y juega actualmente en el Casi de San Isidro Buenos Aires. Se inició en el Lawn Tennis a los a los 9 años. Con los rojiblancos logró varios títulos en M15 y M16, inclusive fuera de la provincia, de los cuales dijo que disfrutó mucho con sus amigos. “Llegué en el 2017 al seleccionado de Santiago con el cual logré el ascenso a la Zona Campeonato en Córdoba. Luego llegaron las concentraciones con Los Pumitas Seven en el 2016 que era la preparación para los Juegos de la Juventud 2018, cuando se hizo giras por Sudáfrica y Francia. Este buen trabajo nos llevó a ganar el título junto a Bautista Pedemonte. Luego seguimos juntos trabajando y jugamos en Mundial M20 en Rosario, en donde terminamos 4º. Ahora verlo jugar en Jaguares me hace sentir orgulloso de él”, contó.

Roger llegó al Casi en el 2019. “Me siento muy bien aquí. Mi objetivo este año es salir campeón con el club y ganarme un lugar en la Primera. Sé que hay mu­chísimo competencia y mi hermano Martín está ju­gando en mi mismo puesto y me encantaría compartir algunos partidos con él. A nivel seleccionado quiero jugar el mundial juvenil y hacerme fuerte en los Pu­mitas. Un gran sueño para después del mundial es que me llegue alguna convoca­toria de un seleccionado mayor y es a donde apunto. Es lo que quiero y para ello me voy a prepar porque lo más lindo está por venir”, aseguró.l