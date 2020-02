¿Nueva tendencia? Veganos pasean lechugas en lugar de perros

13/02/2020 - 11:06 Mundo Web

Una nueva moda se está haciendo popular en el mundo, sobre todo en jóvenes veganos en chinos. Allí un grupo de personas partidarias al movimiento vegano, salieron a las calles a pasear plantas de lechuga atadas con una correa, como si se tratara de una mascota. Según afirmaron algunos protagonistas, esta rara y nueva modalidad, sería para “huir de la depresión y de la soledad”.

Un conocido psicólogo explicó: “es una magnífica terapia antiestrés, debido a que pasear lechugas en vez de perros tiene muchas ventajas”.

El profesional agregó que:"Las verduras son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan sus ’regalos’ en las veredas”.

Por su parte, un joven vegano afirmó que siente al pasear lechugas: “Es un medio de escape para huir de la depresión y la soledad, me siento libre, sin ataduras, dar un paseo con él y regresar me pone las pilas al 100%”. A lo que otro compañero añadió: “Si veo que ha llegado en buenas condiciones, lo lavo un poquito y entra en el menú de la cena".

En las redes sociales se difundieron cientos de imágenes de jóvenes paseando verduras por las calles, algunos argumentan que “pueden transferir sus pensamientos negativos a la verdura sin afectarla como por ahí pasaría con una mascota”.

