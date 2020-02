Pol Espargaró está sorprendido por el rendimiento de su KTM

13/02/2020 - 18:53 Deportivo

Solo hay que hacer un repaso por los tiempos combinados que dejaron los test de MotoGP en Sepang para entender el optimismo que hay en KTM tras las primeras pruebas oficiales de 2020.

Pol Espargaró, su principal referencia, aparece séptimo a solo 261 milésimas del mejor tiempo de Quartararo con la Yamaha del Petronas, y Pedrosa, el probador de lujo con el que cuenta la marca austriaca, un par de puestos más abajo a 313. Pero las buenas noticias para ellos van más allá de la frialdad de unos cronos a una vuelta en unos test.

Lo que de verdad les ha generado confianza en su evolución, y hasta sorpresa como reconoce el propio Pol, es su rendimiento en ritmo de carrera. "La moto es mucho mejor. Si me hubieran dicho antes de venir aquí que íbamos a estar donde estamos, no en la posición porque no me importa, sino por los tiempos en ritmo de carrera con 24 vueltas de neumático, habría dicho que eso no era posible para KTM", dice con sinceridad el pequeño de los Espargaró, como recoge 'Motorsport', refiriéndose al ritmo de 1:59 medios que mostró en esas condiciones.

"La consistencia está ahí, estamos en el ritmo de los más rápidos o cerca de ellos. Es increíble, me siento realmente sorprendido con la situación", añade respecto a una mejoría "más grande de lo que imaginaba", sobre todo con un "gran paso" en el motor. "Siempre sueñas con algo, pero esto se está haciendo real, la moto está mejorando cada vez más", dice el catalán para finalizar su análisis sobre la KTM. La próxima semana en Qatar, tendrán que dar otro paso para confirmar sus buenas sensaciones antes de comenzar un nuevo Mundial.

Fuente: as.com