Barón pidió perdón y el fin de la agresión

13/02/2020 - 21:56 Pura Vida

“Aparezco ahora que me siento un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido o si herimos susceptibilidades. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo esto, a las personas que debía pedirle disculpas en persona, lo hice”. Con esas primeras frases, Jimena Barón reapareció en público, con un video, a través de su cuenta de Instagram, y a poco más de una semana de la polémica que desató la campaña de marketing de su tema “Puta”, que la obligó no sólo a cancelar sus shows sino a pedir asistencia psicológica y psiquiátrica.

La productora de Jimena Barón había empapelado Buenos Aires con afiches que la mostraban con poca ropa, con un pancho en la mano, y un número de teléfono celular. La campaña era para promocionar su nueva canción, pero hubo voces que la acusaron de promover la prostitución.

Sobre esa acción, Jimena explicó: “Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas. De las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura siempre. Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona”.

En su extenso video, la actriz también pidió que “paren” con la violencia entre las mujeres, e invitó a escuchar la letra de la canción antes de juzgarla y poner también la lupa en los temas más escuchados que aparecen en los rankings de la industria musical.

Aún golpeada por la críticas de distintos tenores que recibió de la boca de muchas mujeres, Barón aseguró: “Creo que el feminismo, del que tanto se está hablando en estos días, debería tratarse de eso, de la otra, no de lo que necesito yo. Es un camino, un aprendizaje, tal vez lo hacen en sus casas, leen, piensan y se pueden equivocar. Un día piensan una cosa, otro día otra, ustedes hacen ese recorrido en su casa, yo en público bajo el ojo de muchísima gente”.

Y agregó: “Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene más exposición, pero elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar, soy una persona como todos ustedes”.

En este tramo apuntó a la lucha de mujeres contra mujeres. “Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, eso es muy triste. No estoy al tanto de todo, sé que salió mucha gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no, ni lo digo por mí, sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda, no las puteen. La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras”.

Más tarde, destacó el contenido de la canción cuya promoción generó tanta polémica. “Mi canción es para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo está, cómo decide ser y cómo se viste, por sus decisiones, como todas las canciones. Tengo ya una carrera que muestra que a mí me importa la mujer y que escribo para que la mina se sienta mejor”.

“‘Puta’ es una canción más, tengo otra que se llama ‘Gato’, intenta hacer sentir bien a la mina..., yo soy la protagonista, me dicen puta hace un montón, groncha, que me visto como el culo, que soy bruta y hay muchas minas que se van a sentir identificadas porque son juzgadas. La canción habla de mí y se la dediqué a todas estas minas que también son señaladas y que intentan hacerlas sentir mal. Por primera vez le hablo a la mujer, porque siempre fui contra el machismo e incluyo a esta mina que quiere hacer sentir mal a otra mina que siente inferior”, remarcó.

Por otra parte, en una suerte de mea culpa insistió: “Está bien si consideran que me mandé una cagada, que me lo digan, que me lo hagan sentir, es justo, pero presten atención a la música, a sus ídolos, a los que están en los primeros puestos, a lo que cantan, dónde ponen a la mujer. Si vamos a salir con lupa, pongámosle la lupa a todos y todas, ojo con la música que escuchan”.

“Me dolió la agresión y la violencia. Paren conmigo y con todas. Estoy laburando para estar fuerte de nuevo para ustedes, para mi hijo, para mi familia, equipo”, admitió. Y cerró: “Este es mi laburo, me costó un huevo, necesito laburar y estoy acá haciendo lo posible para volver al ruedo porque sé quién soy, estoy orgullosa de la mujer que soy y les agradezco a los muchos que me mandan mucho amor y cariño”.l