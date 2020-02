Marcelo Meli: “Siempre es lindo jugar contra Boca”

14/02/2020 - 01:13 Deportivo

“Estoy contento porque se nos viene un partido importante y muy lindo para jugar. Siempre es lindo jugar contra Boca, como lo dije también antes de enfrentar a River en la cancha de ellos. Venimos de un triunfo importante y estamos tranquilos porque tenemos que sumar de vuelta”, manifestó Marcelo Meli, volante de Central Córdoba, en conferencia de prensa.

“Son los partidos donde todos los jugadores quieren estar, quieren jugarlo. Es un partido muy importante que lo ve todo el mundo, no solamente cuando jugás del lado de Boca sino también cuando jugás contra ellos, hay mucha gente que está mirando así que hay que disfrutarlo, trabajar los días que quedan y saber que nosotros tenemos que seguir sumando”, agregó el jugador que supo vestir la casaca del “Xeneize”.

Desde su experiencia, dejó un consejo para los más jóvenes del plantel. “Es muy difícil mantener la tranquilidad, saber que se viene Boca y todo lo que eso genera. Hay chicos que capaz es la primera vez que van a jugar con Boca y es muy difícil que estén tranquilos, obviamente van a sentir esa ansiedad. Pero todavía nos quedan unos días para seguir trabajando para el partido que va a ser muy importante”, explicó.

Meli imagina que el del domingo va a ser va “un partido duro, difícil, somos dos equipos necesitados de puntos, ellos por el campeonato y nosotros para seguir manteniendo la categoría. Pero nos tenemos que hacer fuertes porque estamos de local y en ningún partido nosotros nos hemos tirado atrás”.

Para el volante, es difícil encontrarle puntos débiles a Boca. “Tiene dos jugadores fuertes que son Salvio y Villa, hay que tener cuidado. Pero son muchos los jugadores de jerarquía, capaz que en los partidos anteriores no funcionaban pero en dos segundos que te descuidaste te pueden liquidar el partido. Tienen a Tévez y otros jugadores de jerarquía”, advirtió.

De local, Central no pierde hace cuatro partidos (dos triunfos y dos empates). “Venimos demostrando que somos fuertes ya desde el año pasado de local. Hubo un partido muy difícil que sacamos adelante que fue ante Patronato. Obviamente todos los partidos van a ser difíciles, esto no es el ascenso, estamos en Superliga. Tenemos que seguir de esta manera”, dijo al respecto.

Por último, le habló a la gente: “Que lo disfruten. Es algo muy lindo jugar contra Boca, que lo disfruten al máximo porque es una oportunidad única, tanto para los que puedan venir a la cancha y para los que no puedan”.

No se siente condicionado por las 4 amarillas

Meli tiene cuatro amonestaciones y, si recibe una más, se perderá una fecha. Pero aclaró que eso no lo condiciona. “Si se da que tengo que salir por cinco amarillas, hay un compañero que está dispuesto a entrar y dar todo. No me preocupa llegar a las cinco amarillas porque sé que el compañero que entre por mí lo va a hacer de la mejor manera”, explicó. El volante contó algunas intimidades de la concentración: “No juego mucho a la play, en las otras piezas capaz que hay. Yo concentro con el Ruso (Rodríguez) y lo nuestro es mate y música. La tele apagada, si hay un partido importante lo miramos, pero no hay play”.

En plena conferencia, fue interrumpido por su compañero Galucci y desató las risas de Meli. “Así se tiene que vivir, como una verdadera fiesta. Después se puede ganar, empatar o perder”, concluyó el volante ferroviario. l