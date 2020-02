Gribaudo salió en apoyo de Maradona y apuntó contra la nueva dirigencia del club

14/02/2020 - 01:24 Mundo Boca

La decisión de Boca Juniors de no rendirle un homenaje a Diego Armando Maradona cuando éste visite la Bombonera en la última fecha de la Superliga con Gimnasia y Esgrima de La Plata, trajo muchas repercusiones y generó reacciones de todo tipo. Y una de ellas fue la del ex candidato a presidente Christian Grubaudo que salió en apoyo del “Diez” y le mandó un tiro por elevación al actual titular, Jorge Amor Ameal.

“Cuando Maradona venga a la Bombonera, toda la cancha y el club deberían tratarlo con el mismo cariño que Diego le tiene a Boca. El que no quiere a Diego no quiere a su mamá”, escribió el ex secretario de Boca en su cuenta de Twitter (@GribaudoC) y volvió con todo a escena poniendo el foco en la supuesta negativa de la CD al mejor jugador de todos los tiempos.

Todo surgió a partir desde que Rosario Central anunciara que Maradona no tendrá un trato especial este sábado cuando Gimnasia LP visite Arroyito. l