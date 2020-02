El “Aurinegro” espera a Atlanta con dos cambios

14/02/2020 - 01:43 Deportivo

Mitre cumplió ayer uno de los últimos entrenamientos de cara al encuentro que sostendrá mañana, desde las 21.30, ante Atlanta por una nueva fecha del torneo de la Primera Nacional, donde el entrenador Felipe De la Riva ordenó una práctica de fútbol formal probando el posible equipo titular y el mismo tendrá dos variantes con respecto al once inicial que viene de caer por 3-2 ante Estudiantes de Caseros, en la reanudación del certamen.

Una de las variantes estará en el sector defensivo, y la otra se dará en el mediocampo.

El que estará a disposición es el defensor Mauro Maidana, quien ya cumplió con la fecha de suspensión y ocuparía un lugar en el once titular para enfrentar al “bohemio”. El “Colo” reemplazaría a Rodrigo López Alba. De esta manera, Maidana volverá a ocupar su posición de lateral izquierdo y Lucas Ceballos será lateral por derecha.

La otra variante se dará en la mitad de la cancha. En este contexto, podría volver a jugar desde el arranque Juan Alesandroni en reemplazo del experimentado Guillermo Farré.

Entonces, el “Aurinegro” formará con Luis Ojeda; Lucas Ceballos, Alejandro Rébola, Matías Moisés y Mauro Maidana; Lucas Seimandi, Juan Alesandroni y Marcos Rivadero; Nicolás Sánchez; José Luis Torres y Pablo Burzio.

Tras la práctica el que habló con la prensa fue el entrenador Felipe De la Riva, quien explicó los motivos de la derrota en Caseros.

“Nos faltó estar concentrados en las pelotas paradas, nada más. Estudiantes no hizo nada en el complemento, se metieron atrás. Ellos no sabían cómo jugarlo. Era más para nosotros que para ellos, pero el fútbol es así y nos quedamos con las manos vacías. Tuvimos doscientos tiros libres más que ellos y no lastimamos”.

Apreciación

“Fue un partido parejo y nosotros creamos más situaciones que ellos. Lo terminamos perdiendo por distracciones. Hicimos el esfuerzo para empatarlo, nos pusimos 1 a 1 y parecía que lo pasábamos a ganar, pero vinieron dos córners de ellos. El primero lo generamos nosotros mismos y marcamos muy mal. Nos anotaron dos goles y con eso les alcanzó para ganar”, añadió el DT.

“Ahora se viene Atalanta, un equipo duro que tiene buenos jugadores, pero nosotros necesitamos ganar y estamos enfocados en hacer bien nuestro trabajo”, concluyó el entrenador uruguayo. l