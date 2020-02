Kali Uchis, la latina que pisa fuerte en EE.UU. trae su reguetón al Lallapalooza

14/02/2020 - 21:23 Pura Vida

La cantante y compositora Kali Uchis, quien sintetiza en sus canciones vivencias en Colombia y EE.UU., se prepara para ser una de las caras jóvenes del festival Lollapalooza que se realizará en el Hipódromo de San Isidro, donde adelantará las canciones recostadas sobre un sonido “más electrónico” el sábado 28 de marzo, día que la grilla también propone shows de The Strokes y Gwen Stefani.

Karly Marina Loaiza nació en Virginia, al sudeste de los EE.UU., pero pasó su infancia en Pereira, una ciudad rodeada de montañas y ubicada en la zona cafetera del oeste colombiano.

Su familia decidió dejar Colombia tras un intento de secuestro y mientras Kali cursaba tercer grado de la educación primaria se mudaron a Virginia, donde la compositora residió hasta hace cuatro años. Actualmente tiene 25 años y vive en su casa en Los Ángeles.

Ella se mantiene ocupada: recientemente el realizador colombiano Esteban Arango estrenó en el Festival Sundance la película “Blast Beat”, que atraviesa la problemática de la inmigración y en la que Kali actúa junto a Diane Guerrero (“Orange is the New Black”) y Wilmer Valderrama.

“Esta es mi primera experiencia actuando. Me emociona mucho ser parte del mundo cinematográfico y me encantaría dirigir una película. Estoy trabajando en muchos proyectos relacionados con el cine, las canciones, y la ropa’, contó a Télam entusiasmo la artista respecto de los objetivos que se plantea en un plazo no muy largo.

En relación con la música, Kali terminó de grabar su nuevo disco, pero no dio a conocer la fecha de publicación; sin embargo, recientemente lanzó “Solita”, simple bilingüe que amalgama voces ligeras sobre una relación tóxica entre beats de reguetón y que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa.

“Este proyecto es diferente al primero porque va a ser más electrónico. Estoy trabajando con artistas de Latinoamérica y de los EE.UU., combinando los dos mundos, mi música no pertenece a un solo género’, anticipó la artista.

¿Cómo se describe lo latino desde lo estético?

Todas las culturas son diferentes, pero Colombia es mi inspiración. Los colombianos hablamos muy fuerte y luchamos por nuestros ideales. Es un lugar con magia, colores, con mariposas, más amor. Me inspiran las personas que van en moto con sus bebés, la gente que trabaja en la calle... Se respira mucha naturaleza y arte por las calles.